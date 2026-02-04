MP Breaking News LIVE: आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, MP में ठंड से राहत, पढ़ें 4 फरवरी की खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, 4 फरवरी को दिल्ली दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री कल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. उम्मीद है कि वह दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे. इस बीच राज्य में मौसम भी लगातार बदल रहा है. आज लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बारिश या ओलावृष्टि का कोई अलर्ट नहीं है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...

