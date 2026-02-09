Advertisement
MP Breaking News LIVE: मंत्री विजय शाह मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 9 फरवरी की बड़ी खबरें

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:07 AM IST
मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
09 February 2026
10:07 AM

एमपी विधानसभा में 2253 सवाल लगे ऑनलाइन 

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, इस बार विधायकों ने ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन सवाल लगाए हैं, इस बार कुल 2253 ऑनलाइन सवाल लगे हैं. विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, इंदौर में दूषित पानी, छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरफ से मौतों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है. विधानसभा में विधायकों को ऑनलाईन सवाल करने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की सुविधा प्रदान की गई इस बार भी सवाल भेजने का समय समाप्त हो गया है. अब तक कुल 3 हजार 478 सवाल विधायकों ने विभिन्न विषयों पर पूछे हैं इसमें 2 हजार 253 ऑनलाईन सवाल पूछे गए है और ऑफलाइन सवाल 1 हजार 225 पूछे गए हैं. इनमें एक हजार 750 तारांकित और 1728 सवाल अतारांकित आए हैं.

09:55 AM

मध्य प्रदेश में कल से होगी बोर्ड परीक्षाएं

मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने वाली है. मंगलवार से 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं होगी, इस बार बोर्ड परीक्षा में 16 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जिसके लिए 3800 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जबकि कड़ी निगरानी होगी, 9 से 12 की शिफ्ट में पहले पेपर होंगे. वहीं नकल रोकने के लिए फ्लाइंगस्कवाड, सीसीटीवी निगरानी और थाने से प्रश्न पत्र निकालना तक वीडियो ग्राफी की व्यवस्था हर जिले में की गई है.

08:56 AM

MP के हर जिले में खुलेंगे हाई-टेक फिजियोथेरेपी

मध्य प्रदेश के सभी जिलों को अब और सौगात मिलने वाली है, बताया जा रहा है कि सरकार ने हर जिले में हाई-टेक फिजियोथेरेपी खोलने की तैयारी की है, इसके लिए अस्पतालों को हाईटेक किया जाएगा.

08:49 AM

मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी सर्दी

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी की वापसी हो गई है. तापमान में गिरावट की वजह से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही ठंडी रहने की संभावना जताई है.

08:46 AM

MP विधानसभा में होगी चीफ व्हिप की नियुक्ति

मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी जल्द ही मुख्य सचेतक यानि चीफ व्हिप की नियुक्ति करने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच चर्चा के बाद चीफ व्हिप की नियुक्ति तय हो सकती है.

08:45 AM

विजय शाह मामले में सोमवार को सुप्रीम सुनवाई 

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में मंत्री शाह के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही किए जाने के मामले में निर्णय लिया जाएगा. बता दें कि 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था. 

