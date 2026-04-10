MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में 14 जिलों के कलेक्टर बदले, गर्मी तेज होगी, 10 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP Breaking News: एमपी में दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. मोहन सरकार ने एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. जहां 26 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिसमें 14 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं. वहीं एमपी में अब तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. जिसके बाद एमपी में तेज गर्मी का असर शुरू हो गया है. 10 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source