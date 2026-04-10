MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में 14 जिलों के कलेक्टर बदले, गर्मी तेज होगी, 10 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों की जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव ब्लॉग पर मिलेगी.
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MP Breaking News: एमपी में दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. मोहन सरकार ने एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है. जहां 26 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिसमें 14 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं. वहीं एमपी में अब तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. जिसके बाद एमपी में तेज गर्मी का असर शुरू हो गया है. 10 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी.
एमपी में सर्मथन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है. अभी भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है. यहां के सभी जिलों में पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है.
भोपाल में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया है. https://esb.mp.gov.in पर आवेदक अपनी डिटेल देख सकते हैं. MP Police final Result 2024 में सुनील मीना टॉपर बने हैं. अक्टूबर-दिसंबर 2025 को हुई थी पुलिस भर्ती के माध्यम से 7500 पदों पर भर्तियां निकाली थी जिसमें 9 लाख 78 हजार 059 आवेदकों में से 6 हजार 525 पदों पर अंतिम परिणाम घोषित किया है. ओबीसी आरक्षण के चलते 13 फीसदी पद होल्ड रहेंगे. 87-13 के फार्मूले के हिसाब से रिजल्ट जारी किए गए हैं.
एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है. राज्य में 27 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिसमें 14 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं. भोपाल, सागर, रीवा, बैतूल जैसे बड़े जिलों में भी कलेक्टरों का ट्रांसफर किया गया है. भोपाल के कलेक्टर रहे कौशलेंद्र विक्रम सिंह को अब मुख्यमंत्री मोहन यादव का नया सचिव बनाया गया है.
200 फीट गहरे बोरवेल में गिरा मासूम
उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में आने वाले झालरिया गांव में एक 3 साल का मासूम 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है. जिसके बाद उसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. बताया जा रहा है कि मासूम 70 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है. जिसे निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. मासूम का नाम भागीरथ देवासी है. जिसे बचाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है.
एमपी में लगातार मौसम में बदलाव दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी का असर अब राज्य में धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है. वहीं बारिश और ओलावृष्टि के अब आसान नहीं है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी होगी. जिसके बाद गर्मी का असर बढ़ना शुरू हो रहा है. मौसम विभाग का कहना है अब अगले 5 दिनों तक बारिश आंधी की संभावना नहीं है.