MP Breaking News LIVE: रतलाम रेल मंडल से गुजरेगी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 7 फरवरी की बड़ी खबरें

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:36 PM IST
मध्य प्रदेश में 7 फरवरी की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश में 7 फरवरी की बड़ी खबरें
07 February 2026
14:33 PM

ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई 

ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यहां एक ट्रक से लाखों रुपए की शराब पकड़ी गई है. जिसके बाद ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है. शराब को बेच कर ट्रक पलटकर लूट की योजना बनाई जा रही थी, जिसे आबकारी विभाग तोड़ दिया है. ग्वालियर डिस्लरी से जबलपुर के लिए 2000 पेटी देसी मसाला मदिरा लेकर यह ट्रक रवाना हुआ था. जबलपुर पहुंचने से पहले ट्रक मालिक और ड्राइवर ने शराब का घपला करने का प्लान बनाया था.षड्यंत्र का मास्टर माइंड ट्रक मालिक अभी फरार बताया जा रहा है.

14:29 PM

कूनो में पांच शावकों का जन्म 

कूनों में एक बार फिर किलकारी गूंजी है, यहां पर चीता आशा ने पांच शावकों को जन्म दिया है. जिस पर सीएम मोहन यादव ने भी खुशी जताई है. सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. 

12:46 PM
12:46 PM

बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली ऑल वेदर उड़ान की मंजूरी
बिलासपुर एयरपोर्ट को अब ऑल वेदर ऑपरेशन की DGCA से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।यह बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम माना जा रहा है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ऑल वेदर ऑपरेशन से अब हर मौसम में विमान उड़ान भर सकेंगे.

12:45 PM

रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

होली के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के देखते हुए रेलवे ने रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. इस बारे में रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर यात्रा उपलब्ध कराना और ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना है.

11:45 AM

सोने-चांदी के 7 फरवरी के ताजा दाम 

सोने और चांदी की कीमतों में 7 फरवरी के दिन फिर से उछाल देखने को मिला है, जहां सोना भी महंगा हुआ है, जबकि चांदी के दाम भी महंगे हो गए हैं.

10:57 AM

MP में दालों पर टैक्स हटेगा, उड़द-मसूर पर मिलेगा बोनस 

मध्य प्रदेश में अब दालों पर टैक्स हटाने की तैयारी चल रही है, इसके अलावा उड़द और मसूर की खरीदी पर किसानों को बोनस देने की तैयारी भी चल रही है. सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है. 

10:56 AM

एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारियां शुरू 

मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारियां शुरू हो गई है, इसके लिए मध्य प्रदेश के 10 डीआईजी को परीक्षा केंद्रों का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि तीन वाहिनी के सेनानियों को मुख्य समिति का सदस्य बनाया गया है. वहीं 9 सेनानी और एक पुलिस उप महानिरीक्षक को परीक्षा केंद्रों का प्रभारी बनाया गया है. 

10:47 AM

इटारसी में बड़ा हादसा, कार नहर में गिरने से 3 लोगों की मौत 

इटारसी के पास एक कार रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी, इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार रात में गिरी थी, जिसे बाहर निकाला गया, तो कार सवार तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. 

08:12 AM

इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार 

इंदौर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार कर दिया गया है, जहां ट्रेन अब 11 मार्च तक बदले हुए रूट पर चलेगी. पहले यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा रही थी, लेकिन अब यह ट्रेन हरियाणा जिले के हिसार तक जाएगी. 

08:11 AM

मध्य प्रदेश में फिर पड़ रही तेज सर्दी 

मध्य प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है, सुबह के वक्त अभी तेज सर्दी हो रही है. मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों में तेज सर्दी होने की संभावना जताई है. तापमान में लगातार गिरावट की वजह से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. 

08:10 AM

MP के IPS अफसरों को पोस्टिंग 

मध्य प्रदेश के दो IPS अफसरों IB में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर पोस्टिंग मिली है. केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश जारी हो गया है. दोनों अधिकारी भोपाल से रिलीव कर दिए गए है. 2018 बैच के मृगांकी डेका और अभिनव चौक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. 

08:08 AM

गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू 

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है. जिसके लिए सोसाइटी में यह भी यह व्यवस्था की गई है, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया भी किसान भाई अपना पंजीयन करवा सकते हैं.

08:07 AM

सीहोर में रहेंगे सीएम मोहन यादव 

सीएम मोहन यादव आज 10 बजकर 45 मिनट पर भोपाल से सीहोर जिले के अमलाहा रवाना होंगे, जहां वह सुबह 11 बजे अमलाहा में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कांफ्रेंस में शामिल होंगे. खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में हो रही है नेशनल पल्सेज कॉन्फ्रेंस नेशनल पल्सेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर वापस भोपाल लौटेंगे.

