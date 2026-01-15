Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Breaking News LIVE: भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत में 5 की मौत, MP में 15 जनवरी की सभी बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 11:28 AM IST
मध्य प्रदेश की दिनभर की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश में 15 जनवरी के दिन के क्या कुछ खास रहेगा, गुरुवार को कई बड़ी खबरें चर्चा में रहेगी, जिसमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी हम आपको बताएंगे. भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है.ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

भोपाल में बड़ा हादसा 

भोपाल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 

लाड़ली बहना योजना की किस्त 

लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर नया अपडेट आया है. सीएम मोहन यादव माखनगर नगर से 32वीं किस्त के 1500 रुपए लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 

मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी 

मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है, कई जिलों में गुरुवार को भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में ठंड की वजह से लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक कीजिए. 

मध्य प्रदेश में नई हेल्थ स्कीम 

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई हेल्थ स्कीम लाने जा रही है. जिसका फायदा 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है. पूरी खबर जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए..

