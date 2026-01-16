MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में भीषण ठंड, PM मोदी से मिले CM मोहन, 16 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Updates: मध्य प्रदेश में 16 जनवरी के दिन के क्या कुछ खास रहेगा, शुक्रवार को कई बड़ी खबरें चर्चा में रहेगी, जिसमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी हम आपको बताएंगे. भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है.ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

12 ट्रेनें रुकेगी

माघ मेले के लिए भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों का स्टॉपेज प्रयागराज में रखा गया है. ऐसे में दक्षिण और एमपी की तरफ से आने वाले लोगों को माघ मेले में जाने में सुविधा होगी. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक कीजिए.

पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन

सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी है. साथ ही पीएम मोदी को एमपी आने का आमंत्रण भी दिया है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें.

एमपी में भीषण ठंड

मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है. आज भी कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है. ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें.

लाड़ली बहनों को मिलेगा पैसा

लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त का पैसा सीएम मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के माखननगर से ट्रांसफर करेंगे. महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

एमपी का बजट सत्र

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 19 दिन चलने वाला है. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा इस दौरान प्रदेश का बजट भी पेश करेंगे, जबकि इस सत्र में कई अहम बिलों के पास होने की भी जानकारी है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करिए.