Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3075974
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में भीषण ठंड, PM मोदी से मिले CM मोहन, 16 जनवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE MP-CG के साथ.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की 16 जनवरी की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश की 16 जनवरी की बड़ी खबरें
LIVE Blog

MP News Updates: मध्य प्रदेश में 16 जनवरी के दिन के क्या कुछ खास रहेगा, शुक्रवार को कई बड़ी खबरें चर्चा में रहेगी, जिसमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी हम आपको बताएंगे. भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है.ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

12 ट्रेनें रुकेगी 

माघ मेले के लिए भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 12 ट्रेनों का स्टॉपेज प्रयागराज में रखा गया है. ऐसे में दक्षिण और एमपी की तरफ से आने वाले लोगों को माघ मेले में जाने में सुविधा होगी. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक कीजिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन

सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में हुए कामों की जानकारी दी है. साथ ही पीएम मोदी को एमपी आने का आमंत्रण भी दिया है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें. 

एमपी में भीषण ठंड 

मध्य प्रदेश में भीषण ठंड का दौर जारी है. प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है. आज भी कई जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है. ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें. 

लाड़ली बहनों को मिलेगा पैसा

लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त का पैसा सीएम मोहन यादव आज नर्मदापुरम जिले के माखननगर से ट्रांसफर करेंगे. महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.   

एमपी का बजट सत्र 

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 19 दिन चलने वाला है. वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा इस दौरान प्रदेश का बजट भी पेश करेंगे, जबकि इस सत्र में कई अहम बिलों के पास होने की भी जानकारी है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करिए. 

 

 

TAGS

mp breaking newsmp live news

Trending news

Job Scam
सागर का शातिर ठग भोपाल से गिरफ्तार, लड़की के नाम से फर्जी ID बनाकर की ठगी...
Rahul Gandhi
राहुल गांधी का 17 जनवरी को इंदौर दौरा, नहीं मिली सभा की मंजूरी, जाएंगे भागीरथपुरा
Chief Minister Mohan Yadav
आज CM ट्रांसफर करेंगे लाडली बहनों के खाते में 1500-1500 रुपए, ऐसे करें चेक
chhattisgarh news
वन विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ इतने IFS अधिकारियों को किया गया इधर-उधर
kabirdham news
छत्तीसगढ़ के इस जिले पर मंडराया आर्थिक संकट! फैक्ट्री मालिकों ने जमकर किया विरोध
agar malwa news
एमपी का ये अनोखा गांव, जहां साल के दो दिन कर्फ्यू जैसे रहते हैं हालात, जानिए कहानी
Sagar Crime News
दोस्त की मां से दुष्कर्म के आरोपी ने किया सुसाइड, परिजनों ने शव रखकर काटा बवाल
mp news
1 साल की बच्ची पर लगा मोबाइल चोरी का आरोप, दबंग बोला-इसी ने चुराया फोन, चलाई गोली
Ind Vs NZ match
IND vs NZ सीरीज की 3rd मैच खेलने पहुंची दोनों टीमें, RO-KO को देख झूमे फैंस
indore news
युवक ने चौथी मंजिल से कूद कर दी जान, मौत से पहले ऑफिस के लिए था तैयार