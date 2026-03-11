MP Breaking News LIVE: सागर, दमोह, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, 11 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: सीएम मोहन यादव बुधवार के दिन सागर, दमोह के दौरे पर रहेंगे, जबकि वह शाम को दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे. मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जिलों में तापमान 36 डिग्री के पार चला गया है. मध्य प्रदेश में आज दिनभर क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी. बुधवार के दिन मध्य प्रदेश में सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं.

