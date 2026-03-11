Advertisement
भोपाल

MP Breaking News LIVE: सागर, दमोह, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, 11 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: सीएम मोहन यादव बुधवार के दिन बुंदेलखंड अंचल के दौरे पर रहेंगे. हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए क्लिक करिए Zee MPCG पर.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:16 AM IST
MP Live News: सीएम मोहन यादव बुधवार के दिन सागर, दमोह के दौरे पर रहेंगे, जबकि वह शाम को दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे. मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है. ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई जिलों में तापमान 36 डिग्री के पार चला गया है. मध्य प्रदेश में आज दिनभर क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी. बुधवार के दिन मध्य प्रदेश में सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं.

11 March 2026
08:14 AM

मध्य-पूर्व एशिया की स्थिति पर MP सरकार सतर्क

मध्य-पूर्व एशिया की स्थिति को लेकर एमपी सरकार सर्तक बनी हुई है. सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है. जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और चैतन्य कश्यप सदस्य शामिल हैं. यह तीनों मंत्री अंतरराष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर रखेंगे. साथ ही मध्य-पूर्व में रह रहे MP के नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देंगे. जबकि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निगरानी करेंगे. साथ ही LPG गैस और उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा होगी. केंद्र सरकार की तरफ से जो सुझाव दिए जाएंगे. उसे राज्य में अमल करवाया जाएगा.

08:12 AM

सोने-चांदी के दाम हुए महंगे 

सोने और चांदी के दामों में महंगाई देखने को मिली है. जहां गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी से उछाल दिख रहा है. सराफा बाजारों में सोना भी महंगा हुआ है. जबकि चांदी की कीमतों में भी 10000 रुपए का उछाल दिखा है.

08:11 AM

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान

एमपी में मार्च के दूसरे हफ्ते से ही गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं, ग्वालियर-चंबल में तापमान सामान्य से 6 डिग्री के ज्यादा हो गया है. भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी बढ़ गई है. मौसम विभाग की माने तो 15 मार्च के बाद गर्मी का असर और भी बढ़ जाएगा धार में पारा सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. सागर में 38.9 डिग्री, रतलाम में 38.8 डिग्री, नर्मदापुरम में 38.8 डिग्री, खजुराहो (छतरपुर) में 38.3 डिग्री, गुना में 38.1 डिग्री और दमोह-टीकमगढ़ में 38 डिग्री दर्ज किया गया. 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा 37.2 डिग्री, उज्जैन में 37 डिग्री, जबलपुर में 36.6 डिग्री, इंदौर में 36.8 डिग्री और भोपाल में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया 

08:11 AM

बुंदेलखंड अंचल के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव 

सीएम मोहन यादव बुधवार को बुंदेलखंड अंचल के दौरे पर रहेंगे. वह सागर जिले में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद दमोह जिले के हटा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे. यहां से सीएम मोहन यादव देर शाम को दिल्ली के दौरे पर रवाना होंगे. जहां वह दिल्ली में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

