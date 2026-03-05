MP Breaking News LIVE: गल्फ कंट्रीज में रहने वाले MP के लोगों को हेल्पलाइन जारी, 5 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश के उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो खाड़ी देशों में रहते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध के बीच गल्फ कंट्रीज में रहने वाले एमपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में ही गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है. मध्य प्रदेश में 5 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. सभी खबरों को जानने के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर क्लिक कीजिए.

