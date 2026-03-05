MP Breaking News LIVE: गल्फ कंट्रीज में रहने वाले MP के लोगों को हेल्पलाइन जारी, 5 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश मे 5 मार्च के दिन क्या कुछ बड़ा रहेगा. हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए Zee MPCG के लाइव ब्लॉग को देखिए.
Trending Photos
MP Live News: मध्य प्रदेश के उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो खाड़ी देशों में रहते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध के बीच गल्फ कंट्रीज में रहने वाले एमपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में ही गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं. कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है. मध्य प्रदेश में 5 मार्च के दिन हर छोटी-बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी. सभी खबरों को जानने के लिए Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर क्लिक कीजिए.
मध्य प्रदेश में गर्मी होने लगी तेज
मध्य प्रदेश में गर्मी अब तेज होने लगी है. मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी की वजह से गर्मी का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. एमपी के कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है.
एमपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
इजराइल-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. दिल्ली में बने मध्य प्रदेश भवन में सरकार ने इसका कंट्रोल रूम बनाया है. जहां किसी भी तरह की आपात स्थिति में लोग यहां से सभी तरह सी जानकारी ले सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार लगातार इन लोगों से संपर्क करेगी.