MP Breaking News LIVE: जबलपुर में बीजेपी की प्रशिक्षण महाभियान की बैठक, 9 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश मे 9 मार्च के दिन की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए Zee MPCG के लाइव ब्लॉग को देखिए.
Trending Photos
MP Live News: मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक शुक्रवार के दिन क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव व्लॉग पर मिलेगी. जबलपुर में सोमवार के बीजेपी के महाअभियान की प्रशिक्षण बैठक होने वाली है. जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं. कई जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक चला गया है. वहीं सोमवार के दिन मध्य प्रदेश में सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं.
एमपी में शुरू होगा 'सरस्वती अभियान'
मोहन सरकार मध्य प्रदेश में जल्द ही सरस्वती अभियान शुरू करने वाली है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत महिला बाल विकास विभाग की पहल पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. जहां राज्य ओपन स्कूल से परीक्षा देने का मिलेगा अवसर क्लास 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने का मिलेगा मौका स्टडी मटेरियल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी.
टीम इंडिया की जीत पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई
टीम इंडिया को लगातार दूसरी बार टी-20 विश्वकप जीतने पर सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है. उन्होंने लिखा 'टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से रंग पंचमी पर पूरे देश में दीपावली का उत्साह और उल्लास है. T-20 World Cup 2026 जीतने की भारतीय क्रिकेट टीम और संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं'.
टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से रंग पंचमी पर पूरे देश में दीपावली का उत्साह और उल्लास है...
T-20 World Cup 2026 जीतने की भारतीय क्रिकेट टीम और संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।#TeamIndia #T20WorldCup #MenInBlue #Final #T20WorldCup2026final#INDvsNZ pic.twitter.com/xvuRiiSX4j
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 8, 2026
जबलपुर में बीजेपी के महाअभियान का प्रशिक्षण
बीजेपी मध्य प्रदेश में जल्द ही पंडित दीनदयाल महाप्रशिक्षण अभियान चलाने वाली है. जिसके लिए जबलपुर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है. जिसमेंस सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे. इस वर्कशॉप में जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा और शहडोल संभाग के 19 जिलों के विषय वक्ता कार्यशाला में शामिल होंगे. कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, प्रशिक्षण महाभियान की प्रदेश टोली, संभाग प्रभारी, प्रशिक्षक विषय वक्ता, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संभाग प्रशिक्षण प्रभारी, जिला प्रशिक्षण टोली के चार सदस्य सहित जिला विषय वक्तागण शामिल रहेंगे. सभी जिलों से दो-दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं. जहां 24 घंटे के गहन प्रशिक्षण सत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सोशल मीडिया, नमो ऐप और संगठन ऐप पर विशेष फोकस तकनीक का उपयोग कर पार्टी की विचारधारा और सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना होगा उद्देश्य होगा.
MP में सोने चांदी के दामों में स्थिरता
सोने-चांदी के दामों में मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में फिलहाल स्थिरता दिख रही है. सोने और चांदी के दाम फिलहाल स्थिर हैं. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा है. ऊपर लिंक पर क्लिक करके देखिए सोने-चांदी के ताजा भाव.
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. एमपी के कई जिलों में तापमान 39 डिग्री तक चला गया है. ऐसे में गर्मी की वजह से अब दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ने वाला है.