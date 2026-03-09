MP Breaking News LIVE: जबलपुर में बीजेपी की प्रशिक्षण महाभियान की बैठक, 9 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक शुक्रवार के दिन क्या कुछ हलचल रहेगी. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव व्लॉग पर मिलेगी. जबलपुर में सोमवार के बीजेपी के महाअभियान की प्रशिक्षण बैठक होने वाली है. जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं. कई जिलों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक चला गया है. वहीं सोमवार के दिन मध्य प्रदेश में सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक ही जगह पर मिलने वाली हैं.

