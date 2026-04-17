MP Breaking News LIVE: आग बरसा रहा सूरज, भोपाल में जुटेंगे शिक्षक, 17 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP Breaking News: एमपी में दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे. वह ओंकारेश्वर जाएंगे. राजधानी भोपाल में आज शिक्षक जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे. एमपी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया. सूरज यहां आग बरसाता नजर आ रहा है. 17 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी.

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