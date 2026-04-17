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MP Breaking News LIVE: आग बरसा रहा सूरज, भोपाल में जुटेंगे शिक्षक, 17 अप्रैल की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों की जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव ब्लॉग पर मिलेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:46 AM IST
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MP Breaking News: एमपी में दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरों की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे. वह ओंकारेश्वर जाएंगे. राजधानी भोपाल में आज शिक्षक जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे. एमपी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया. सूरज यहां आग बरसाता नजर आ रहा है. 17 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ रहेगा. इसकी जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलेगी.

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17 April 2026
08:46 AM

कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज 

एमपी में परफॉर्मेंस टेस्ट में फेल होने वाले कांग्रेस के जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है. बताया जा रहा है कि हरीश चौधरी के साथ हुई वन टू वन चर्चा में कई जिलाध्यक्ष टेस्ट पास नहीं कर पाए. जिला अध्यक्ष कार्यकारणी गठन , किसान आंदोलन, जल आंदोलन आंदोलन, और गेहूं खरीदी जैसे आंदोलन का टास्क पूरा नहीं कर पाए. केवल 17 जिलों में जिलाध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है. ऐसे में इन जिलाध्यक्षों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है.

08:35 AM

कमर्शियल गैस सिलेंडर में नई व्यवस्था

भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर में नई व्यवस्था लागू हुई है. शादियों का सीजन शुरू होने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिमांड बढ़ रही है. ऐसे में अब गैस एजेंसियों में शादियों का कार्ड जमा कराना होगा. जिसके बाद शादी वाले घरों में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे. इसके लिए पैसा जमा कराना होगा. 

08:34 AM

खंडवा जिले में 50 मेगावाट का प्लांट शुरू 

खंडवा जिले छिरवेल गांव में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू हो गया है. इस प्लांट से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा. बिजली उत्पादन में यह प्लांट अहम होने वाला है. जिसका फायदा एमपी के मिलने वाला है. 

08:32 AM

एमपी में भीषण गर्मी

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है. सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है. प्रदेश में तापमान 43 डिग्री के पार हो गया है. भोपाल इंदौर समेत 28 शहरों में तापमान 40 पार हो गया है. जबकि नर्मदापुरम में रिकॉर्ड 43 डिग्री तापमान पहुंच गया है. रतलाम में 42.8 डिग्री, दमोह  और मंडला में 42 डिग्री पारा आ गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश में हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया है.

08:31 AM

भोपाल में जुटेंगे हजारों शिक्षक

भोपाल में शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षक जुटने वाले हैं. शिक्षक शिक्षक भर्ती 2025 वर्ग-2 एवं वर्ग-3 में पदवृद्धी की मांग प्रदेश में भर से हजारों शिक्षकों का बड़ा आंदोलन होने वाला है. शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश में हजारों पद रिक्त होने के बाद भी भर्ती नहीं की जा रही है.

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