MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में होगी 'आनंद के आयाम' संगोष्टी, 20 मार्च की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार के दिन 'आनंद के आयाम' संगोष्टी होगी. जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे. मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. राज्य के कई जिलों में सुबह से ही बारिश की संभावना बन रही है. कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो रही है. मध्य प्रदेश में 20 मार्च के की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक साथ ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलने वाली हैं.

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