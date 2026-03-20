MP Breaking News LIVE: मध्य प्रदेश में होगी 'आनंद के आयाम' संगोष्टी, 20 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश मे 20 मार्च के दिन क्या कुछ बड़ा रहेगा. हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए Zee MPCG के लाइव ब्लॉग को देखिए.
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MP Live News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार के दिन 'आनंद के आयाम' संगोष्टी होगी. जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे. मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. राज्य के कई जिलों में सुबह से ही बारिश की संभावना बन रही है. कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो रही है. मध्य प्रदेश में 20 मार्च के की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको एक साथ ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पर मिलने वाली हैं.
मध्य प्रदेश में आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्टी
भोपाल में आज आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्टी आयोजित होगी. सीएम मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे. अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर आज भोपाल में जुटेंगे विशेषज्ञ. 10 बजे से प्रारंभ होगी संगोष्ठी में आनंद और प्रसन्नता के विविध आयामों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा संगोष्ठी में आयोजित होगी.
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट आज भी जारी किया गया है. मुरैना-ग्वालियर में मौसम ने अचानक ली करवट है. हल्की बारिश के साथ आसमान में घने बादल छाए हैं. तापमान में गिरावट दर्ज हुई है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है.