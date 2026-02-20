MP Breaking News LIVE: एमपी विधासभा बजट सत्र का पांचवां दिन, 20 फरवरी की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश में 20 फरवरी के दिन क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. आज एमपी विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन है, जहां सदन में बजट पर चर्चा होगी. वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक आज भी देखने को मिल सकती है. मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज भी एक बार फिर से बदल गया है, राज्य के कई जिलों में बारिश ओलावृ्ष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. एमपी की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको Zee mpcg पर मिलेगी.

