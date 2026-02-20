Advertisement
MP Breaking News LIVE: एमपी विधासभा बजट सत्र का पांचवां दिन, 20 फरवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज पांचवां दिन है, आज भी कई मु्दों पर हंगामें के आसार है. एमपी में 20 फरवरी की सभी बड़ी खबरें यहां मिलेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:17 AM IST
मध्य प्रदेश 20 फरवरी की बड़ी खबरें
MP Live News: मध्य प्रदेश में 20 फरवरी के दिन क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. आज एमपी विधानसभा के बजट सत्र का पांचवां दिन है, जहां सदन में बजट पर चर्चा होगी. वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक आज भी देखने को मिल सकती है. मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज भी एक बार फिर से बदल गया है, राज्य के कई जिलों में बारिश ओलावृ्ष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. एमपी की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको Zee mpcg पर मिलेगी.

20 February 2026
08:16 AM

एमपी विधानसभा बजट सत्र का पांचवां दिन 

मध्य प्रदेश  विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है, जहां  सदन में बजट पर चर्चा होगी. बजट पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है. तीन अशासकीय संकल्प भी सदन में पेश किए जाएंगे. तीनों संकल्पों के लिए 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जबकि इसके साथ 10 ध्यानाकर्षण, 74 याचिकाएं सदन में आएंगी सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पटल पर रखेंगे पत्र.

08:15 AM

एमपी में बारिश का अलर्ट 

मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि की जिलों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना भी जताई गई है, ऐसे में बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना किसानों को है.

