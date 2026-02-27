MP Breaking News LIVE: अलीराजपुर दौरे रहेंगे सीएम मोहन यादव, गर्मी हुई तेज, 27 फरवरी की बड़ी खबरें

MP Live News: मध्य प्रदेश में 25 फरवरी के दिन क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और यहां भगौरिया उत्सव की शुरुआत करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी होना शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपेडट से हम आपको रूबरू कराएंगे केवल Zee mpcg के लाइव ब्लॉग पर.

Add Zee News as a Preferred Source