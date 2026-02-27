Advertisement
MP Breaking News LIVE: अलीराजपुर दौरे रहेंगे सीएम मोहन यादव, गर्मी हुई तेज, 27 फरवरी की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है. सीएम मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के दौरे पर रहेंगे. एमपी में 25 फरवरी की सभी बड़ी खबरें यहां मिलेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:42 AM IST
मध्य प्रदेश में 27 फरवरी की बड़ी खबरें
मध्य प्रदेश में 27 फरवरी की बड़ी खबरें
MP Live News: मध्य प्रदेश में 25 फरवरी के दिन क्या कुछ खास रहेगा, इसकी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिलेगी. सीएम मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और यहां भगौरिया उत्सव की शुरुआत करेंगे. वहीं मध्य प्रदेश में फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी होना शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपेडट से हम आपको रूबरू कराएंगे केवल Zee mpcg के लाइव ब्लॉग पर.

27 February 2026
08:41 AM

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे पर जल्द शुरू होगा काम 

इंदौर से उज्जैन के बीच बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे पर जल्द काम शुरू होगा. क्योंकि मुआवजे की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश के इस अहम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा. 

08:39 AM

एमपी विधानसभा के बजट सत्र का दसवां दिन 

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दसवां दिन है. जहां ध्यान आकर्षण के दौरान कई अहम मु्दे गूंजेंगे. किसान, धान, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेगी. आज सदन में 22 ध्यानाकर्षण लगाए गए है, जहां 9 घंटे तक विभागवार बजट पर चर्चा होगी. संस्कृति खेल पर्यावरण ऊर्जा समिति कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर चर्चा तीन अशासकीय संकल्पना पर भी डेढ़ घंटे तक होगी चर्चा. 

08:38 AM

अलीराजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे. जहां वह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 95वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजली अर्पित करेंगे. इसके अलावा सीएम आज यहां से उदयगढ़ भगोरिया उत्सव की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री 171.19 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे. इसके अलावा 79.92 करोड़ रुपये लागत के 14 कार्यों का लोकार्पण और 119.02 करोड़ रुपये लागत के 35 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे उत्सव स्थल पर पहुंचकर जनजातीय के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे.

08:36 AM

मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी गर्मी

मध्य प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी की वजह से गर्मी तेज हो रही है. आलम यह है कि फरवरी के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर शुरू हो गया है. 

