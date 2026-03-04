MP Holi Live: भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से जबलपुर तक MP में होली की धूम, 3 मार्च की बड़ी खबरें

MP Holi Live News: मध्य प्रदेश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. अलग-अलग शहरों में होली के आयोजन देखने को मिलेंगे. ग्वालियर में बुधवार के दिन मूर्ख सम्मेलन होगा. वहीं जबलपुर के इस्कॉन मंदिर में ब्रज जैसी होली होगी. राजधानी भोपाल में होली पर चल समारोह निकाला जाएगा. जबकि इंदौर में भी होली की धूम देखने को मिलेगी. मध्य प्रदेश में 4 मार्च के दिन क्या कुछ बड़ा रहेगा. हर खबर की जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव ब्लॉग में मिलेगी.

