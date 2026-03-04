Advertisement
भोपाल

MP Holi Live: भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से जबलपुर तक MP में होली की धूम, 3 मार्च की बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: मध्य प्रदेश में होली की धूम देखने को मिल रही है. भोपाल से लेकर इंदौर तक और ग्वालियर से लेकर जबलपुर तक एमपी में होली की धूम है. मध्य प्रदेश में 4 मार्च की सभी बड़ी खबरें देखिए Zee MPCG पर.

Written By  Arpit Pandey|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:45 AM IST
मध्य प्रदेश में होली की धूम
मध्य प्रदेश में होली की धूम
MP Holi Live News: मध्य प्रदेश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. अलग-अलग शहरों में होली के आयोजन देखने को मिलेंगे. ग्वालियर में बुधवार के दिन मूर्ख सम्मेलन होगा. वहीं जबलपुर के इस्कॉन मंदिर में ब्रज जैसी होली होगी. राजधानी भोपाल में होली पर चल समारोह निकाला जाएगा. जबकि इंदौर में भी होली की धूम देखने को मिलेगी. मध्य प्रदेश में 4 मार्च के दिन क्या कुछ बड़ा रहेगा. हर खबर की जानकारी आपको Zee मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के लाइव ब्लॉग में मिलेगी.

04 March 2026
08:43 AM

जबलपुर की होली 

जबलपुर में भी होली की धूम देखी जा रही है. जबलपुर के लम्हेटा घाट पर बने इस्कॉन मंदिर में ब्रज की तर्ज पर होली का उत्सव मनाया जाएगा. यहां ब्रज शैली में होली खेली जाएगी. ऐसे में होली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां के आयोजन में शामिल होंगे. जहां सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी होगा. उज्जैन में भी होली का आयोजन सुबह से शुरू हो जाएगा.

08:41 AM

ग्वालियर में मूर्ख सम्मेलन 

ग्वालियर में होली के मौके पर मूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. महाराजा बाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट में यह कार्यक्रम 4 मार्च को आयोजित किया जा रहा है. पिछले 45 सालों से यह आयोजन लगातार हो रहा है. इस कार्यक्रम की ग्वालियर में अलग धूम देखने को मिलती है.

08:40 AM

उज्जैन में साधु संतों की होली 

उज्जैन में भी होली की धूम दिख रही है. होली के मौके पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के घाटों पर साधु संतों की होली खेली जाएगी. सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होली का आयोजन होगा. जहां सभी होली के उत्सव में भाग लेंगे. इस दौरान सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं. 

08:35 AM

भोपाल में होगा चल समारोह 

भोपाल में होली के मौके पर चल समारोह निकाला जाएगा. श्री हिंदू उत्सव समिति की तरफ से यह आयोजन होगा, जो सुबह 10 बजे दयानंद चौक से शुरू होगा और शहर के अलग-अलग स्थानों से गुजरेगा. इस दौरान लोग होली के पारंपरिक संगीत गाते हुए होली की शुभकामनाएं देंगे. 

08:34 AM

मध्य प्रदेश में होली की धूम 

मध्य प्रदेश में 4 मार्च के दिन होली की धूम देखने को मिल रही है. बुधवार के दिन पूरे राज्य में होली का उत्सव मनाया जा रहा है. भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत अलग-अलग जिलों और शहरों में फाग का उत्सव होगा. शहरों में चल समारोह होंगे, जबकि लोग एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं. मध्य प्रदेश में होली पर बड़े इवेंट आयोजित हो रहे हैं.

MP Holi Live4 march holi celebration

