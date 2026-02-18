MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, मोहन सरकार देगी बड़ी सौगातें

Madhya Pradesh Budget Live: मोहन सरकार आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट भाषण शुरू करेंगे. यह बजट 2026-27 का होगा. जिसमें कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान मोहन सरकार की तरफ से हो सकता है. रोजगार, किसान, युवाओं और लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर लोगों की नजर बजट में रहेगी. वहीं इस बजट में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की झलक भी देखने को मिल सकती है. सरकार बजट में कई अहम प्रावधान कर सकती है.

