MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, मोहन सरकार देगी बड़ी सौगातें

MP Budget 2026 Live Updates: मध्य प्रदेश बजट 2026-27 आज विधानसभा में पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे. जिसमें कई अहम योजनाओं की घोषणा हो सकती है.
Madhya Pradesh Budget Live: मोहन सरकार आज मध्य प्रदेश का बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट भाषण शुरू करेंगे. यह बजट 2026-27 का होगा. जिसमें कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान मोहन सरकार की तरफ से हो सकता है. रोजगार, किसान, युवाओं और लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर लोगों की नजर बजट में रहेगी. वहीं इस बजट में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की झलक भी देखने को मिल सकती है. सरकार बजट में कई अहम प्रावधान कर सकती है.
सभी वर्गों का रखा गया ध्यान: जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज पेश होने वाले बजट को लेकर कहा कि हमने सभी वर्गों का ध्यान बजट में रखा है. महिला, युवा, किसान समेत सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है. बजट को लेकर आम जनता से सुझाव लिए गए थे, अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें बजट में भी शामिल किया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूजा पाठ के बाद मंदिर दर्शन के लिए निकल गए हैं, जहां से वह विधानसभा जाएंगे और कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे.
टेबलेट लेकर विधानसभा पहुंचेंगे जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बार बजट के लिए सूटकेस की जगह केवल टेबलेट लेकर पहुंचेंगे. जहां बजट भाषण इसी के जरिए पढ़ेंगे.वित्त मंत्री ने घर पर पूजा पाठ शुरू कर दी है, वह यहां से सबसे पहले मंदिर जाएंगे.
लाड़ली बहना योजना पर भी रहेगी नजर
मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लाड़ली बहना योजना पर भी सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि बजट में इस योजना के लिए भी मोहन सरकार बड़ा प्रावधान कर सकती है. बता दें कि इस योजना में अभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं. जबकि योजना का पैसा आगे बढ़ाकर 3000 तक करने की योजना है. ऐसे में लाड़ली बहना योजना के प्रावधान को लेकर भी बजट में घोषणा हो सकती है.
पहला पेपरलेस बजट
मोहन सरकार का यह पहला पेपरलेस बजट होगा, यानि यह पूरी तरह से डिजिटल होगा, जिसकी जानकारी हर विधायक को उनके टेबलेट पर भी मिलेगी, जबकि बजट की पूरी जानकारी डिजिटली उपलब्ध रहेगी. यानि बजट की बुकलेट में बहुत ज्यादा बंडल नहीं होंगे. यह बदलाव राज्य में ई-ऑफिस विधानसभा और ई-कैबिनेट लागू होने के बाद दिख रहा है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज का बजट भाषण भी टेबलेट पर ही पढ़ेंगे.
मोहन सरकार का तीसरा बजट
यह मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा, बतौर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का सातवां बजट पेश करने वाले हैं, जबकि वह मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने वाले हैं. जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी समेत वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को आखिरी रूप दिया है.
सिंहस्थ के लिए हो सकते हैं प्रावधान
बताया जा रहा है कि बजट में सिंहस्थ-2028 के लिए कुछ बड़े प्रावधान हो सकते हैं. क्योंकि उज्जैन और सिंहस्थ से जुड़े बड़े काम 2026-27 की अवधि में ही पूरे किए जाने हैं, ऐसे में मोहन सरकार के इस बजट में कुछ विशेष प्रावधान दिख सकते हैं. हालांकि 1 फरवरी के पेश हुए आम बजट में सिंहस्थ के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन माना जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.
हनुमान मंदिर जाएंगे वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज सबसे पहले घर में पूजा पाठ करने के बाद न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर में जाएंगे और यहां से दर्शन करने के बाद विधानसभा जाएंगे. जहां बजट से पहले कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें मंत्रियों के बीच चर्चा होगी. इसके बाद वह सदन में बजट भाषण शुरू करेंगे.