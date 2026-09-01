/भोपाल सीलिंग विवाद LIVE: थाली-घंटी लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने से पुलिस ने रोका

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भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद का कहना है कि इससे बड़ी अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के अधीन नगर निगम आता है. भोपाल के व्यापारी पुलिस के डंडे खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नगर निगम को इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं.
प्रदर्शन के दौरान महिला व्यापारी हाथ में थाली और घंटियां लेकर विरोध करने पहुंची. जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स व्यापारी देता है. जीएसटी के माध्यम से अगर व्यापारी कटोरा पकड़ाया जाएगा, तो सरकार होश में आ जाए.
भोपाल व्यापारी महासंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद सोनी का कहना है कि व्यापारी अपनी मांगों का ज्ञापन देने आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई बंद करने और व्यापारियों को राहत देते हुए मास्टर प्लान लागू करने की है.
रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने बेरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई व्यापारियों को रोक दिया. इससे करीब आधे व्यापारी आगे नहीं जा सके. कुछ व्यापारी नीचे गिर गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई.
Bhopal Sealing Action Live: राजधानी भोपाल में दो दिन से रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ निगर निगम की तरफ से सीलिंग कार्रवाई की जा रही है. इसको लेकर यहां पर व्यापारियों ने प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कई महिला व्यापारी हाथों में थाली और घंटी लेकर न्यू मार्केट से सीएम हाउस का घेराव करने निकले. उससे पहले पुलिस की तरफ से रोशनपुर चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया. मौके पर व्यापारियों और पुलिस के बीच हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली. सीलिंग कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. आइए इस लाइव ब्लॉग के जरिए प्रदर्शन से जुड़ा हर ताजा अपडेट जानिए.