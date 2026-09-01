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भोपाल सीलिंग विवाद LIVE: थाली-घंटी लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने से पुलिस ने रोका

Bhopal Traders Protest Live: भोपाल में सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन मंगलवार को तेज देखने को मिला. थाली-घंटी लेकर व्यापारी न्यू मार्केट से CM हाउस घेराव के लिए निकले थे, इससे पहले ही पुलिस ने रोशनपुरा चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया.

Written ByManish kushawah
Published: Sep 01, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:05 PM IST
भोपाल सीलिंग विवाद LIVE: थाली-घंटी लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने से पुलिस ने रोका
Image Credit: Bhopal Traders Protest
01 September 2026 02:03 PM (IST)

व्यापारी पुलिस के डंडे खा रहे-गोविंद

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोविंद का कहना है कि इससे बड़ी अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के अधीन नगर निगम आता है. भोपाल के व्यापारी पुलिस के डंडे खा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नगर निगम को इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं.

01 September 2026 01:46 PM (IST)

थाली-घंटी लेकर पहुंची महिलाएं

प्रदर्शन के दौरान महिला व्यापारी हाथ में थाली और घंटियां लेकर विरोध करने पहुंची. जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स व्यापारी देता है. जीएसटी के माध्यम से अगर व्यापारी कटोरा पकड़ाया जाएगा, तो सरकार होश में आ जाए.

01 September 2026 01:39 PM (IST)

व्यापारी मांगों का ज्ञापन देने आए

भोपाल व्यापारी महासंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष आनंद सोनी का कहना है कि व्यापारी अपनी मांगों का ज्ञापन देने आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई बंद करने और व्यापारियों को राहत देते हुए मास्टर प्लान लागू करने की है.

01 September 2026 01:36 PM (IST)

रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने रोका

रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने बेरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई व्यापारियों को रोक दिया. इससे करीब आधे व्यापारी आगे नहीं जा सके. कुछ व्यापारी नीचे गिर गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई.

 

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Manish kushawah

Manish kushawah

मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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