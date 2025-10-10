35 लाख कैश, 2.65KG सोना, 5.52KG चांदी... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी की फटी रह गईं अधिकारियों की आंखें

PWD Engineer Property Seized: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान लोकायुक्त की टीम को अथाह संपत्ति मिली, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. इसमें करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के सबूत मिले हैं. बता दें कि जीपी मेहरा 1984 बैच के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और पिछले साल फरवरी में रिटायर हुए थे. लोकायुक्त को जीपी मेहरा के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है.

जीपी मेहरा के इन 4 ठिकानों पर छापेमारी

लोकायुक्त की टीम ने जीपी मेहरा के (1) निवास ए-6, मणीपुरम कालोनी, बिट्ठल मार्केट, भोपाल, (2) ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लैट नं. 508, (3) केटी इंडस्ट्रीज, इण्डस्ट्री एरिया, गोविंदपुरा भोपाल, (4) जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी पर सर्च कार्यवाही हेतु छापेमारी की. लोकायुक्त की टीम को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश के अलावा गोल्ड और चांदी के गहनों के अलावा एफडी के पेपर मिले हैं. लोकायुक्त का मानना है कि ये संपत्ति जीपी मेहरा ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के जरिए बनाया था. लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जीपी मेहरा के किस ठिकाने से क्या-क्या मिला?

मणीपुरम कालोनी में स्थित जीपी मेहरा के निवास ए-6 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 8 लाख 79 हजार रुपये नगद, करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोना-चांदी के जेवर, 56 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट की जानकारी और 60 लाख रुपये कीमत के अन्य सामान बरामद हुए हैं. इसके अलावा प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जाएगा.

ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लैट नं. 508 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 26 लाख नगद, करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत का लगभग 2 किलो 649 ग्राम सोना, 5.93 लाख रुपये कीमत की लगभग 5 किलो 523 ग्राम चांदी प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा यहां से भी प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले है.

के.टी. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा भोपाल में पीवीसी पाइप बनते हैं. इस जगह पर छापा कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, कच्चा माल और तैयार माल मिला है. इसके साथ ही प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं. केटी इण्डस्ट्रीज में रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की पार्टनरशिप की जानकारी भी पता चली है. फैक्ट्री में लगभग सवा लाख रुपये नगद भी मिला है.

जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापेमारी के दौरान 17 टन शहद, कृषि भूमि से संबंधित कागज, काफी महंगे कृषि उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 7 निर्मित कॉटेज, 1 भवन, 2 मछली पालन केंद्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब और मंदिर की जानकारी प्राप्त हुई है. पारिवारिक सदस्य के नाम से 4 फोर व्हीलर गाड़ियां मिली है, जिनमें फोर्ड एंडेवर, स्कोडा सलाविया, किया सोनेट और मारुती सियाज होने की जानकारी पता चली है.