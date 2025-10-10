Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2955749
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

35 लाख कैश, 2.65KG सोना, 5.52KG चांदी... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी की फटी रह गईं अधिकारियों की आंखें

Bhopal Lokayukta Raid: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की छापेमारी में पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के ठिकानों से 35 लाख कैश और 4 करोड़ कीमत के सोने-चांदी के गहने के अलावा करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के सबूत मिले हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

35 लाख कैश, 2.65KG सोना, 5.52KG चांदी... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी की फटी रह गईं अधिकारियों की आंखें

PWD Engineer Property Seized: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान लोकायुक्त की टीम को अथाह संपत्ति मिली, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. इसमें करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के सबूत मिले हैं. बता दें कि जीपी मेहरा 1984 बैच के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और पिछले साल फरवरी में रिटायर हुए थे. लोकायुक्त को जीपी मेहरा के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है.

जीपी मेहरा के इन 4 ठिकानों पर छापेमारी

लोकायुक्त की टीम ने जीपी मेहरा के (1) निवास ए-6, मणीपुरम कालोनी, बिट्ठल मार्केट, भोपाल, (2) ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लैट नं. 508, (3) केटी इंडस्ट्रीज, इण्डस्ट्री एरिया, गोविंदपुरा भोपाल, (4) जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी पर सर्च कार्यवाही हेतु छापेमारी की. लोकायुक्त की टीम को छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश के अलावा गोल्ड और चांदी के गहनों के अलावा एफडी के पेपर मिले हैं. लोकायुक्त का मानना है कि ये संपत्ति जीपी मेहरा ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के जरिए बनाया था. लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीपी मेहरा के किस ठिकाने से क्या-क्या मिला?

मणीपुरम कालोनी में स्थित जीपी मेहरा के निवास ए-6 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 8 लाख 79 हजार रुपये नगद, करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोना-चांदी के जेवर, 56 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट की जानकारी और 60 लाख रुपये कीमत के अन्य सामान बरामद हुए हैं. इसके अलावा प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जाएगा.

fallback

ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लैट नं. 508 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 26 लाख नगद, करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत का लगभग 2 किलो 649 ग्राम सोना, 5.93 लाख रुपये कीमत की लगभग 5 किलो 523 ग्राम चांदी प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा यहां से भी प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले है.

ये भी पढ़ें- धनकुबेर निकला PWD का इंजीनियर, कैश गिनने के लिए बुलानी पड़ी नोट गिनने की मशीनें, 17 टन शहद भी मिला

के.टी. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा भोपाल में पीवीसी पाइप बनते हैं. इस जगह पर छापा कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, कच्चा माल और तैयार माल मिला है. इसके साथ ही प्रोपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं. केटी इण्डस्ट्रीज में रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की पार्टनरशिप की जानकारी भी पता चली है. फैक्ट्री में लगभग सवा लाख रुपये नगद भी मिला है.

fallback

जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापेमारी के दौरान 17 टन शहद, कृषि भूमि से संबंधित कागज, काफी महंगे कृषि उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 7 निर्मित कॉटेज, 1 भवन, 2 मछली पालन केंद्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब और मंदिर की जानकारी प्राप्त हुई है. पारिवारिक सदस्य के नाम से 4 फोर व्हीलर गाड़ियां मिली है, जिनमें फोर्ड एंडेवर, स्कोडा सलाविया, किया सोनेट और मारुती सियाज होने की जानकारी पता चली है.

TAGS

Raidbhopal news

Trending news

Raid
35 लाख कैश, 2.65KG सोना... पूर्व इंजीनियर के घर मिला इतना खजाना, फटी रह गईं आंखें
Shajapur Murder Case
पति की लंबी उम्र के लिए रखना था व्रत, लेकिन पत्नी ने करवाचौथ से पहले कर दिया कांड
Karwa chauth 2025
करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों का टाइम
cough syrup deaths
छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर भोपाल में 8:26, इंदौर में 8:34 बजे निकलेगा चांद.. जानें आपके शहर का टाइम
raipur news
दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, युवक की तबीयत बिगड़ी
Cold Cough Syrup
अब कोई भी कफ सिरप सुरक्षित नहीं! FDA ने लगाया बड़ा बैन, हर बोतल की होगी स्कैनिंग
mp news
24 बच्चों की मौत मामले में SC ने सुनवाई से किया इनकार, बीजापुर में IED ब्लास्ट
tikamgarh news
पिता की प्यास बुझाने गई मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब, टीकमगढ़ में मचा हड़कंप
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम, कफ सिरप से एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत