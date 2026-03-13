BMC के दफ्तरों में लोकायुक की दबिश, टीम ने जब्त किए कंप्यूटर और फाइलें, मचा हड़कंप

Lokayukta Raid In Bhopal: राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने भोपाल नगर निगम के दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की है. यह कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत के बाद की गई है.

जानकारी के अनुसार लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के सर्वर रूम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. टीम सर्वर से डेटा रिकवर कर रही है, ताकि फर्जी बिलों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें. बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों पर फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है. यह कार्रवाई एक साथ फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और लिंक रोड नंबर 2 पर स्थित मुख्य कार्यालय में की जा रही है.लोकायुक्त की टीम ने छापा मारकर दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है.

कार्यालय खुलते ही लोकायुक्त पुलिस ने मारा छापा

फिलहाल टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. जानकारी के अनुसार लोकायुक्त पुलिस की एक टीम सुबह लगभग 9:00 बजे से नगर निगम कार्यालय खुलते ही छापा मारा. इस प्रक्रिया के दौरान पिछले लगभग 10 वर्षों के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका

लोकायुक्त पुलिस इस मामले के संबंध में नगर निगम के दो ऑफिस बॉय और एक ऑपरेटर से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में फर्जी बिल लगाकर भुगतान कराने का मामला सामने आया है. इसी तरीके से करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है.

जांच में जुटी लोकायुक्त की टीम

लोकायुक्त की दो अलग-अलग टीमें दोनों कार्यालयों में जांच कर रही हैं. कंप्यूटर शाखा में नगर निगम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑनलाइन रिकॉर्ड और खाते मौजूद हैं, इसलिए इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम भुगतानों से जुड़े पुराने दस्तावेजों और फाइलों की जांच कर रही है. लोकायुक्त की टीम का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. फिलहाल लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई जारी है.

