भोपाल में लव जिहाद का अनोखा मामला! शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी', मंत्री विश्वास सारंग रहेंगे मौजूद

Love Jihad Case: तीन साल पहले मुस्लिम धर्म अपनाने वाले युवक की अब घर वापसी होने जा रही है. अमन खान आज भोपाल में पूरे विधि विधान से एक बार भी से हिंदू धर्म अपना कर शुभम गोस्वामी बन जाएगा. यहां मध्यप्रदेश का अनोखा लव जिहाद का मामला है.
Unique Case Of Love Jihad: राजधानी भोपाल में अमन खान नाम का एक युवक जिसका दो साल पहले मुस्लिम परिवार द्वारा धर्मांतरण कराया गया था, अब एक बार फिर हिंदू धर्म अपनाने की तैयारी में है. इसके लिए एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग भी उपस्थित रहेंगे. लव जिहाद का शिकार युवक प्यार में हिंदू से मुस्लिम बन गया था.
अमन खान फिर से शुभम गोस्वामी बनने जा रहा है. बताया जा रहा है कि, 3 साल पहले एक मुस्लिम लड़की के प्यार में शुभम गोस्वामी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था. आरोप है कि मुस्लिम लड़की के माता-पिता के शादी करने के नाम पर युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था. उसके बाद उसे जबरदस्ती गौ मांस भी खिलाया गया था. जब बात शादी की आई तो पूरा परिवार मुकर गया और उल्टा शुभम पर ही मामला दर्ज कर दिया.
मंत्री विश्वास सारंग से लगाई थी गुहार
कई यातनाएं झेलने के बाद शुभम गोस्वामी ने मंत्री विश्वास सारंग के जनदर्शन में पहुंचकर पूरी स्थिति बताई. जिसके बाद जहांगीराबाद पुलिस ने पीड़ित शुभम की शिकायत पर धर्म परिवर्तन करवाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा है.
भोपाल के गुफा मंदिर में होगा कार्यक्रम
अब शुभम भोपाल के प्रसिद्ध गुफा मंदिर में फिर से हिंदू धर्म अपनाने जा रहा है. इस बारे में युवक ने कहा कि, 'अब मुझे डर नहीं है आगे होगा वह देखा जाएगा मेरे साथ धोखा किया है और मुझे धोखे से हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था.' वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमने कठोर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है.
