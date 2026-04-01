Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3160843
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

LPG के दाम 195.5 रूपये बढ़े, सिलेंडर संकट के बीच आम लोगों को तगड़ा झटका; जानें भोपाल-इंदौर से लेकर ग्वालियर-जबलपुर तक के नए रेट

LPG Cylinder Price Hike: 1 अप्रैल को बढ़ती महंगाई ने आम जनता और व्यापारियों को एक बड़ा झटका दिया. बुधवार को तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG (19 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करते हुए ₹195.50 का इजाफा किया. जानिए मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में क्या है रेट.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG के दाम 195.5 रूपये बढ़े, सिलेंडर संकट के बीच आम लोगों को तगड़ा झटका; जानें भोपाल-इंदौर से लेकर ग्वालियर-जबलपुर तक के नए रेट

LPG Cylinder Price Hike TOday: महंगाई ने एक बार फिर देश को जोरदार झटका दिया है. 1 अप्रैल से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹195.50 की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें मध्य-पूर्व में चल रहा तनाव खास तौर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच का टकराव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई के रास्तों में आई रुकावटें बताई जा रही हैं. नई दरों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी अब कीमतें ₹2,000 का आंकड़ा पार कर गई हैं.

सिलेंडर संकट के बीच आम लोगों को तगड़ा झटका
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत इंदौर में ₹2,208, ग्वालियर में ₹2,112, भोपाल में ₹2,104 और जबलपुर में ₹2,101 तय की गई है. बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सिर्फ एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर कीमतों में इन तीन झटकों के बाद कमर्शियल गैस की कीमत में लगभग ₹310 की बढ़ोतरी हुई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या है?
अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई हैं, जिससे आम गृहिणियों के रसोई बजट को तत्काल राहत मिली है. बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दरों की समीक्षा करती हैं और कीमतों में बदलाव करती हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?
इस बढ़ोतरी का होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और मिठाई की दुकानों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे आम आदमी के लिए बाहर खाना और भी महंगा हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में अस्थिरता कम नहीं होती है, तो भविष्य में महंगाई और भी बढ़ सकती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
LPG के दाम 195.5 रूपये बढ़े, जानें भोपाल-इंदौर से लेकर ग्वालियर-जबलपुर तक के नए रेट
bhopal power cut alert
भोपालवासी ध्यान दें! 1 अप्रैल को 50 से ज्यादा इलाकों में गुल रहेगी बिजली...
ujjain collector roshan kumar singh
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने फोरलेन निर्माण कार्य का किया निरीक्षण...
balaghat news
सायरन बजाती एंबुलेंस में पहुंचे मरीज, दरवाजा खुलते ही निकली पुलिस; फिर...
katni crime news
फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर पर वेश बदलकर बैठीं महिला अफसर, रिश्वतखोर आरक्षक को पकड़ा
Shajapur News
आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर मची अफरा-तफरी, भड़की मधुमक्खियों का 12 लोगों पर हमला
chhatarpur news
आईसक्रीम बेचने वाले शहीद खान की टीम इंडिया में एंट्री; T-20 मुकाबलों में दिखाएंगे दम
narmadapuram crime news
दूसरी शादी की चाह में हैवान बनी मां, अपने ही कलेजे के टुकड़े को दी खौफनाक सजा
sagar news hindi
दिल्ली से सागर पहुंची महिला ने कलेक्ट्रेट में मचाया हंगामा, वजह जानकर बैठ जाएगा दिल!
CM Visit Security Breach
CM के दौरे में बड़ी लापरवाही, ड्यूटी से गायब रहना ट्रैफिक TI को पड़ा भारी...