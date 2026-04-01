LPG के दाम 195.5 रूपये बढ़े, सिलेंडर संकट के बीच आम लोगों को तगड़ा झटका; जानें भोपाल-इंदौर से लेकर ग्वालियर-जबलपुर तक के नए रेट

LPG Cylinder Price Hike TOday: महंगाई ने एक बार फिर देश को जोरदार झटका दिया है. 1 अप्रैल से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹195.50 की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी की मुख्य वजहें मध्य-पूर्व में चल रहा तनाव खास तौर पर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच का टकराव और होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई के रास्तों में आई रुकावटें बताई जा रही हैं. नई दरों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी अब कीमतें ₹2,000 का आंकड़ा पार कर गई हैं.

सिलेंडर संकट के बीच आम लोगों को तगड़ा झटका

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत इंदौर में ₹2,208, ग्वालियर में ₹2,112, भोपाल में ₹2,104 और जबलपुर में ₹2,101 तय की गई है. बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सिर्फ एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. कुल मिलाकर कीमतों में इन तीन झटकों के बाद कमर्शियल गैस की कीमत में लगभग ₹310 की बढ़ोतरी हुई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या है?

अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें अपरिवर्तित रखी गई हैं, जिससे आम गृहिणियों के रसोई बजट को तत्काल राहत मिली है. बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दरों की समीक्षा करती हैं और कीमतों में बदलाव करती हैं.

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किसे होगा सबसे ज्यादा नुकसान?

इस बढ़ोतरी का होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और मिठाई की दुकानों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे आम आदमी के लिए बाहर खाना और भी महंगा हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में अस्थिरता कम नहीं होती है, तो भविष्य में महंगाई और भी बढ़ सकती है.

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