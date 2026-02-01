LPG Cylinder Price: बजट से पहले महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा; इंदौर-भोपाल में कितनी हो गई कीमत

LPG Cylinder Price Bhopal: केंद्र सरकार के बजट ऐलान से ठीक पहले महंगाई ने एक और झटका दिया है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है. यह नई दर आज से लागू हो गई है. इससे पहले 1 जनवरी को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, यह लगातार दूसरा महीना है जब कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है. आइए जानते हैं भोपाल और इंदौर में मौजूदा कीमतें क्या हैं.

इंदौर-भोपाल में कितनी हो गई कीमत

अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू सिलेंडर की कीमतें अभी भी 8 अप्रैल 2025 को तय की गई दरों पर स्थिर हैं. मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं. राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब ₹1,696 होगी. वहीं इंदौर में इसकी कीमत ₹1,797.50 हो गई है. जनवरी की तुलना में इंदौर में कुल बढ़ोतरी काफी ज़्यादा है.

बजट से पहले महंगाई का झटका

घरेलू गैस सिलेंडर भोपाल में ₹858.50 और इंदौर में ₹881 की पुरानी कीमत पर मिलेंगे. हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे होटलों, रेस्टोरेंट और दूसरी खाने-पीने की जगहों पर खाने की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है. बजट पेश होने से ठीक पहले हुई इस कीमत बढ़ोतरी को ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और मार्केट डिमांड से जोड़ रहे हैं.