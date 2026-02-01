Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3093340
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

LPG Cylinder Price: बजट से पहले महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा; इंदौर-भोपाल में कितनी हो गई कीमत

LPG Cylinder Price MP: बजट पेश होने से पहले आम जनता और व्यापारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG Cylinder Price: बजट से पहले महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा; इंदौर-भोपाल में कितनी हो गई कीमत

LPG Cylinder Price Bhopal: केंद्र सरकार के बजट ऐलान से ठीक पहले महंगाई ने एक और झटका दिया है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है. यह नई दर आज से लागू हो गई है. इससे पहले 1 जनवरी को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, यह लगातार दूसरा महीना है जब कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया है. आइए जानते हैं भोपाल और इंदौर में मौजूदा कीमतें क्या हैं.

इंदौर-भोपाल में कितनी हो गई कीमत
अच्छी खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू सिलेंडर की कीमतें अभी भी 8 अप्रैल 2025 को तय की गई दरों पर स्थिर हैं. मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कीमतें अलग-अलग हैं. राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब ₹1,696 होगी. वहीं इंदौर में इसकी कीमत ₹1,797.50 हो गई है. जनवरी की तुलना में इंदौर में कुल बढ़ोतरी काफी ज़्यादा है.  

बजट से पहले महंगाई का झटका
घरेलू गैस सिलेंडर भोपाल में ₹858.50 और इंदौर में ₹881 की पुरानी कीमत पर मिलेंगे. हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी का असर आम आदमी पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे होटलों, रेस्टोरेंट और दूसरी खाने-पीने की जगहों पर खाने की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है. बजट पेश होने से ठीक पहले हुई इस कीमत बढ़ोतरी को ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और मार्केट डिमांड से जोड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

lpg cylinder pricebhopal news

Trending news

mp news updates
MP Breaking News LIVE: आज सागर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 15 जिलों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें 1 फरवरी की बड़ी खबरें
bhopal news
घर में खून से लथपथ मिला था 12 साल का इब्राहिम, फूफा की अवैध पिस्टल ने ली जान...
mp news
सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही, बालाघाट में 8वीं की छात्रा बनी मां, दोनों सुरक्षित
mp news
यहां अर्जी लगाने से 3 महीने में बजती है शहनाई, बजरंगबली को मिलता है शादी कार्ड
mp news
अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो 'महाकाल' के दरबार में लगाई अर्जी, छात्राओं का प्रदर्शन
mp news
पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार
mp news
मौसी और दोस्त छोड़कर भागे, दरिंदों ने बनाया नाबालिग को शिकार, भटकती रही पीड़िता
chhattisgarh news
प्रेमिका की हत्या कर लाश खेत में फेंकी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार
bhopal crime news
लूडो का खेल पड़ा भारी, भोपाल में हार के पैसे नहीं दिए तो कार में उठा ले गए बदमाश...
murena crime news
अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, स्कॉर्पियो...कार ने बुजुर्ग को रौंदा