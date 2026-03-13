Advertisement
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश, SDM और CSP करेंगे निगरानी

Bhopal News: भोपाल कलेक्टर ने LPG गैस की आपूर्ति और उपयोग के संबंध में कड़ा रुख अपनाया है। नए आदेश के अनुसार, अब LPG गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए ही उपलब्ध कराई जाएगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:55 AM IST
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश, SDM और CSP करेंगे निगरानी

Bhopal News: भोपाल में LPG गैस के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं. अब से घरेलू LPG सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही आवंटित किए जाएंगे, और उनका व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. इस व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी SDM, CSP और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को सौंपी गई है. प्रशासन का उद्देश्य गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस
कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार, घरेलू LPG सिलेंडरों की आपूर्ति अब सख्ती से केवल घरेलू उपयोग तक ही सीमित रहेगी. अक्सर यह देखा जाता है कि कमर्शियल गैस की तुलना में कम कीमत होने के कारण घरेलू सिलेंडरों का उपयोग होटलों, ढाबों, चाय की दुकानों और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों में किया जाता है. प्रशासन ने अब इसपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

SDM और CSP करेंगे गैस निगरानी
निगरानी व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए प्रशासन ने तीन-स्तरीय टीम का गठन किया है. इस टीम में राजस्व विभाग के SDM, पुलिस विभाग के CSP और खाद्य विभाग के जूनियर सप्लाई अधिकारी शामिल हैं. ये टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में अचानक निरीक्षण करेंगी और गैस एजेंसियों से लेकर वितरण केंद्रों तक हर चीज़ पर कड़ी नज़र रखेंगी. इस पहल से न केवल गैस की बर्बादी रुकेगी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज़ से भी यह बेहद अहम है, क्योंकि अवैध रिफिलिंग से दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है.

ऑनलाइन बुकिंग ठप
इस बीच, मध्य प्रदेश में LPG सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग लगभग ठप हो गई है. सर्वर डाउन के कारण, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित पूरे राज्य में लोग सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं. इसके चलते वेटिंग पीरियड बढ़कर 7 से 8 दिन हो गया है। गैस एजेंसियों पर सुबह से शाम तक लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

