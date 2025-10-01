Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2943211
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

LPG सिलेंडर हुआ महंगा, भोपाल में 15, इंदौर में 15.5, ग्वालियर में 14 रुपए बढ़े दाम; जानें आपके शहर में कितनी कीमत

LPG Price Hike: 1 अक्टूबर से कमर्शियल (19 किलो) एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹15 तक की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) द्वारा लागू की गई है. जानिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में ताजा रेट क्या है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LPG सिलेंडर हुआ महंगा, भोपाल में 15, इंदौर में 15.5, ग्वालियर में 14 रुपए बढ़े दाम; जानें आपके शहर में कितनी कीमत

Commercial LPG Price Hike: त्योहारी सीज़न में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता और कारोबारियों को भारी झटका लगा है. 1 अक्टूबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर  की कीमत ₹15 बढ़ाकर ₹15.5 कर दी है. हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today: आज सोना-चांदी महंगा हुआ या सस्ता, जानिए 1 अक्टूबर के ताजा भाव

 

Add Zee News as a Preferred Source

LPG सिलेंडर हुआ महंगा
दरअसल, ऑयल मार्केटिंग PSUs इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल गैस (एलपीजी) की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. यह वृद्धि औसतन ₹15 प्रति सिलेंडर के बराबर है.

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 
इस मूल्य वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट इस प्रकार हैं.  भोपाल में अब यह सिलेंडर ₹1600.00 का मिलेगा जबकि पहले इसकी कीमत ₹1585.00 थी (₹15 की वृद्धि). इंदौर में इसकी कीमत बढ़कर ₹1702.00 हो गई है, जो पहले ₹1686.50 थी (₹15.5 की वृद्धि). ग्वालियर में अब यह ₹1822.50 में मिलेगा, जो पहले ₹1808.50 था (₹14 की वृद्धि)

घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, आम जनता के लिए राहत की खबर है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है. देश के अधिकांश शहरों में रसोई गैस का दाम अभी भी 850 रुपये से 960 रुपये के बीच बना हुआ है.  मध्य प्रदेश में घरेलू सिलेंडर भोपाल में 858 रुपये, इंदौर में 881.00 रुपये और ग्वालियर में 936.50 रुपये में मिल रहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

mp news
NCRB की रिपोर्ट में खुलासा, रेप के मामलों में MP तीसरे नंबर पर,हत्याओं में भी टॉप पर
chhattisgarh news
राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी: कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा,FIR दर्ज करने की मांग
mp news
जबलपुर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस दुर्गा पंडाल में घुसी, 20 से ज्यादा लोग घायल
Chhattisgarh Crime News
पति को जिंदा जलाया, फिर बिलख-बिलखकर रोई पत्नी, डेढ़ महीने बाद हुई गिरफ्तार
mp news
नौकरी जाने के डर से नवजात को पत्थर में दबाया, रातभर चींटियों और ठंड से लड़ा मासूम
mp news
छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल
mp news
MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले
chhattisgarh news
साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को राहत
bank holidays in october in 2025
दशहरा, दिवाली...अक्टूबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें छुट्टियों की लिस्ट
vishwas sarang
गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी.. विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया
;