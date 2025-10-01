LPG सिलेंडर हुआ महंगा, भोपाल में 15, इंदौर में 15.5, ग्वालियर में 14 रुपए बढ़े दाम; जानें आपके शहर में कितनी कीमत

Commercial LPG Price Hike: त्योहारी सीज़न में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता और कारोबारियों को भारी झटका लगा है. 1 अक्टूबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹15 बढ़ाकर ₹15.5 कर दी है. हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today: आज सोना-चांदी महंगा हुआ या सस्ता, जानिए 1 अक्टूबर के ताजा भाव

Add Zee News as a Preferred Source

LPG सिलेंडर हुआ महंगा

दरअसल, ऑयल मार्केटिंग PSUs इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल गैस (एलपीजी) की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. यह वृद्धि औसतन ₹15 प्रति सिलेंडर के बराबर है.

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट

इस मूल्य वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट इस प्रकार हैं. भोपाल में अब यह सिलेंडर ₹1600.00 का मिलेगा जबकि पहले इसकी कीमत ₹1585.00 थी (₹15 की वृद्धि). इंदौर में इसकी कीमत बढ़कर ₹1702.00 हो गई है, जो पहले ₹1686.50 थी (₹15.5 की वृद्धि). ग्वालियर में अब यह ₹1822.50 में मिलेगा, जो पहले ₹1808.50 था (₹14 की वृद्धि)

घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, आम जनता के लिए राहत की खबर है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है. देश के अधिकांश शहरों में रसोई गैस का दाम अभी भी 850 रुपये से 960 रुपये के बीच बना हुआ है. मध्य प्रदेश में घरेलू सिलेंडर भोपाल में 858 रुपये, इंदौर में 881.00 रुपये और ग्वालियर में 936.50 रुपये में मिल रहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.