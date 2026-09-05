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अनिल सुचारी बने भंडार गृह निगम के MD, निधि निवेदिता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिलीप कुमार सागर संभागायुक्त नियुक्त; MP में 11 IAS के तबादले

मुख्यमंत्री मोहन यादव के दुबई दौरे से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. सरकार ने 11 IAS अधिकारियों का तबादला किया है. आदेश के तहत कुछ अधिकारियों के पदों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

Written ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:17 PM IST
अनिल सुचारी बने भंडार गृह निगम के MD, निधि निवेदिता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिलीप कुमार सागर संभागायुक्त नियुक्त; MP में 11 IAS के तबादले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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