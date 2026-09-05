/अनिल सुचारी बने भंडार गृह निगम के MD, निधि निवेदिता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिलीप कुमार सागर संभागायुक्त नियुक्त; MP में 11 IAS के तबादले

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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत कुछ अधिकारियों के पदों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ को मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इन प्रशासनिक तबादलों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के दुबई दौरे से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने अनिल सच्चर को सागर संभाग के कमिश्नर पद से हटा दिया है. उनकी जगह वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की कमिश्नर निधि निवेदिता का कार्यभार बदल दिया गया है. उन्हें अब OSD सह राजस्व आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आयुक्त भू-अभिलेख कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
नेहा मारव्या सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी
वहीं नेहा मारव्या सिंह (2012 बैच की IAS अधिकारी) को मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, अनुराग वर्मा (2012 बैच) को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है.
11 IAS अधिकारियों के तबादले
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