एमपी के अफसरों को नए साल का तोहफा, 71 IAS अधिकारी होंगे प्रमोट, एम सेलवेंद्रन बनेंगे PS

IAS Promotion:मध्यप्रदेश सरकार नए साल पर 71 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन देने जा रही है. डीपीसी की बैठक में 2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के अधिकारियों के नाम मुहर लगाई गई है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:38 AM IST
एमपी के अफसरों को नए साल का तोहफा, 71 IAS अधिकारी होंगे प्रमोट, एम सेलवेंद्रन बनेंगे PS

MP IAS Promotion: मध्यप्रदेश में नए साल पर आईएएस अधिकारियों को पदोन्नित का तोहफ मिलने जा रहा है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के  71 अधिकारियों को राज्य सरकार प्रमोशन देने की तैयारी में है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी बैठक में 2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के अधिकारियों के नाम पर मुहर लगा दी गई है. इसमें से 16 अधिकारी को सचिव और 25 अधिकारियों को अपर सचिव के पद पर पदोन्नति मिल सकती है. 

साल 2002 बैच के जीएडी कार्मिक के सचिव एम सेलवेंद्रन और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आईएएस अजीत कुमार को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया है. वहीं विवादों से घिरे IAS संतोष वर्मा का प्रमोशन रोक दिया गया है, जबकि ऋषि गर्ग और तरुण भटनागर की विभागीय जांच लंबित होने के कारण उनका नाम पर निर्णय टल गया है. इसके लिए एक जनवरी 2026 को आदेश जारी किए जाएंगे. 

एम सेलवेंद्रन बनेंगे प्रमुख सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) के सचिव औप 2002 बैच के अधिकारी एम सेलवेंद्रन को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नक किया जाएगा. उनके बैच में केवल दो अधिकारी है. बैचे के दूसरे अधिकारी अजीत कुमार वर्तमाम में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, इसलिए उन्हें प्रोफॉर्मा पदोन्नति दी जाएगी.

भोपाल कलेक्टर सहित यह अधिकारी बनेंगे सचिव

मिली जानकारी के मुताबिक, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उज्जैन कमिश्नर आशीण सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, जनसंपर्क आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना और स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी का नाम सचिव पद के लिए फाइनल किया गया है. डीपीसी ने इन सभी अधिकारियों के नामों पर मुहर लगा दी है.

आज होगी डीपीसी की दूसरी बैठक

बैठक में  2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के कई अन्य आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति पर भी चर्चा हुई. वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए डीपीसी की दूसरी बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें अलग-अलग पदों पर प्रमोशन को अंतिम रूप दिया जाएगा.

