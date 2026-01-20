Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080362
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम-2026 के दौरान मध्यप्रदेश शासन और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच बैठक का मुख्य उद्देश्य तकनीक-आधारित आर्थिक विकास को गति देने तथा नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशना रहा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा

World Economic Forum 2026: वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम-2026 के दौरान दावोस स्थित मध्यप्रदेश स्टेट लाउंज में मध्यप्रदेश शासन और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के बीच तकनीक एवं नवाचार सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इस बैठक में इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉ. एलन स्टोपेल के साथ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने विस्तार से विचार-विमर्श किया. 

आईआईए के चेयरमैन और MP के PS के बीच हुई अहम चर्चा 

बैठक का मुख्य उद्देश्य तकनीक-आधारित आर्थिक विकास को गति देने तथा नवाचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशना रहा. चर्चा के दौरान डॉ. स्टोपेल ने इज़राइल के नवाचार-आधारित विकास मॉडल की जानकारी साझा की, विशेष रूप से क्वांटम तकनीक, शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडटेक), रक्षा प्रौद्योगिकी और जल समाधान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में इज़राइल की क्षमताओं पर प्रकाश डाला.  उन्होंने बताया कि इज़राइल का सशक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और सह-निवेश मॉडल पर आधारित है, जो सार्वजनिक सहयोग को व्यावसायिक व्यवहार्यता से जोड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

परियोजनाओं और नवाचारों से कराया अवगत 

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने मध्यप्रदेश में नागरिक प्रौद्योगिकी (सिविल टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में सरकार-से-सरकार (G2G) सहयोग, पायलट परियोजनाओं और स्टार्टअप आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने की राज्य की मंशा से अवगत कराया.  उन्होंने भारत–इज़राइल के बीच मौजूदा सहयोग ढाँचों के तहत संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशन और सह-निवेश तंत्र के माध्यम से निवेश एवं औद्योगिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की.

बैठक में यह भी सहमति बनी कि मध्यप्रदेश और इज़राइल के बीच प्रौद्योगिकी पायलट, नवाचार साझेदारी और संस्थागत संपर्कों को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक सहयोग ढांचे की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा. 

आगे की कार्ययोजना 

दोनों पक्षों ने प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान, पायलट परियोजनाओं के अवसरों तथा उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित करने के लिए संवाद जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, जिससे भारत–इज़राइल नवाचार सहयोग को नई दिशा मिल सके और मध्यप्रदेश को एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया जा सके.  यह संवाद वैश्विक नवाचार साझेदारियों के माध्यम से औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और तकनीक आधारित सतत प्रगति के प्रति मध्यप्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

TAGS

Madhya PradeshWorld Economic Forum

Trending news

Madhya Pradesh
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर MP की पहल, दावोस में टच लैब कंपनी के साथ चर्चा
Madhya Pradesh
MP ने दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी
Madhya Pradesh
MP में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की तैयारी, दावोस में अमारा राजा समूह से हुई अहम बैठक
Madhya Pradesh
MP मे टेक्नोलॉजी और नवाचार को मिलेगी नई दिशा, दावोस में इजराइल के साथ हुई चर्चा
bhopal news
गांव में नहीं रहना चाहती थी पत्नी, सनकी पति ने दबा दिया गला, फिर ससुरालवालों को...
madhya pradesh news
MP को टियर-2 टेक्नोलॉजी हब बनाने में बड़ा कदम, दावोस में HCL टेक के साथ हुई चर्चा
Mohan Yadav
युवाओं को सक्षम बनाना प्राथमिकता... मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ
Raipur Sahitya Utsav
23 जनवरी से रायपुर साहित्य उत्सव का आगाज, साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक होंगे शामिल
raipur news
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल
raipur news
रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट