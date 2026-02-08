Advertisement
भोपाल

16 से MP विधानसभा का बजट सत्र, विधायकों का डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ा रुझान, ऑनलाइन सवालों की लगी झड़ी

MP Budget Session: मध्यप्रदेश विधानसभा का आगामी बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होगा और   6 मार्च तक चलेगा. 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान सदन की कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं. विधानसभा सत्र से पहले विधायकों ने ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा सवाल किए हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:29 PM IST
MP Vidhansabha: मध्यप्रदेश का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 6 मार्च तक चलेगा,  बजट सत्र के दौरान बजट सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार सत्र में विधायकों की भागीदारी डिजिटल माध्यम से अधिक देखने को मिली है. विधायकों ने ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा सवाल लगाए हैं अब तक कुल 3478 सवाल विभिन्न विषयों पर किए जा चुके हैं, जिनमें 2253 सलाव ऑनलाइन और 1225 सवाल ऑफलाइन माध्यम से पूछे गए.    

इन सवालों में 1750  तारांकित और 1728  अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. विधानसभा की ओर से विधायकों को ऑनलाइन सवाल पूछने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शून्यकाल की सूचनाएं भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सवाल भेजने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, हालांकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की सूचनाएं, नियम-139 के तहत प्रस्ताव और याचिकाएं भेजने के लिए अभी समय शेष है.

इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा विपक्ष
वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. पार्टी बिगड़ती कानून व्यावस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार, इंदौर में दूषित पानी की समस्या और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बना रही है. 19 दिन तक विधानसभा सत्र चलेगा, जिसमें   14 बैठकें होंगी, जिसके दौरान सरकार अपना आने वाला सालाना बजट पेश करेगी. सत्र के दौरान विधायक की वेतन भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है. 

सीएम महिलाओं और युवाओं के दे सकते हैं बड़ी सौगात 
मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों को दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस बार के बजट सत्र को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बार महिलाओं और युवाओं को कई सौगात दे सकती है. खासकर, 'लाडली बहना योजना' के लिए बजट में 20,000 करोड़ का बड़ा आवंटन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल काफी अधिक होगा.

ये भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह का सीधा अल्टीमेटम, '15 दिन में समझौता कर लो यो फिर इस्तीफा दे दो', क्या है पूरा विवाद?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

