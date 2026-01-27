Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3088556
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

Bhopal News-भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स-2026 का भव्य शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है. कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया, जिससे पूरा स्टेडियम जोश और जुनून से भर गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

Khelo MP Youth Games 2026-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय "खेलो एमपी यूथ गेम्स" का शुभारंभ किया. शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दीं.  मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने  समारोह में शामिल खिलाड़ियों को मार्च पास्ट के दौरान शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, तुलसी राम सिलावट, चेतन्य काश्यप, गोविंद सिंह राजपूत, उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन  
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने  वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर आयोजित हो रहा ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा. उन्होंने इस अद्वितीय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  को हार्दिक शुभकामनाएं दी.

सरकार खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए संकल्पित 
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ है. प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैलाश खेर के सुरों से गूंजा भोपाल
खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के भव्य शुभारंभ समारोह में सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से इस अवसर को स्मरणीय बनाया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsKhelo MP Youth Gamescm mohan yadav

Trending news

Mauganj news
मऊगंज में लव और इंटरकास्ट मैरिज पर रोक, युवक-युवती नहीं कर पाएंगे अपनी मर्जी से शादी
Chhindwara News
चलती पैसेंजर ट्रेन से अलग हुए 3 डिब्बे, इंजन छोड़ पीछे छूटे कोच; मची अफरा तफरी
mp news
GF के घर पहुंचा और खुद पर करने लगा चाकू से हमला, खून-खराबे में लड़की के भाई की मौत
betul news
हाथों में गैंती-फावड़ा लिए ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, बना डाली 5 किमी लंबी सड़क
mp news
इंदौर में खुशियों के बीच फैली दहशत, माता पूजन के दौरान बंदूक से चली गोली, 5 लोग घायल
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का अशोकनगर में औचक निरीक्षण, जनसुनवाई में परखी योजनाओं की हकीकत
MP Cabinet Meeting
MP कैबिनेट बैठक लिए गए बड़े फैसले, अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
chhattisgarh news
पति ने बेडरूम में लगाया कैमरा, पत्नी ने लगाया आरोप, अब हाईकोर्ट के फैसले ने चौंकाया
mp news
खंडवा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 टन बारूद और भारी मात्रा में बम जब्त
jagdalpur news
जगदलपुर में बड़ा रेल हादसा, केके रेललाइन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो डिब्बे डिरेल