भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

Khelo MP Youth Games 2026-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तरीय "खेलो एमपी यूथ गेम्स" का शुभारंभ किया. शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने समारोह में शामिल खिलाड़ियों को मार्च पास्ट के दौरान शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, तुलसी राम सिलावट, चेतन्य काश्यप, गोविंद सिंह राजपूत, उदय प्रताप सिंह, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया की तर्ज पर आयोजित हो रहा ‘खेलो एमपी यूथ गेम्स’ का भव्य आयोजन दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगा. उन्होंने इस अद्वितीय आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को हार्दिक शुभकामनाएं दी.

सरकार खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए संकल्पित

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ है. प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है.

कैलाश खेर के सुरों से गूंजा भोपाल

खेलो एमपी यूथ गेम्स की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के भव्य शुभारंभ समारोह में सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी संगीतमय प्रस्तुति से इस अवसर को स्मरणीय बनाया.

