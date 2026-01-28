Advertisement
एमपी को मिले 34 नए डिप्टी कलेक्टर, MPPSC परीक्षा 2023-24 के चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति

MP News-मध्यप्रदेश में नए 34 डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति हो गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं. MPPSC परीक्षा 2023-24 के चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति की गई है. 9 फरवरी से भोपाल की प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग शुरू होगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:40 PM IST
New Deputy Collectors Appointed-मध्यप्रदेश को 34 नए डिप्टी कलेक्टर मिल गए हैं. MPPSC परीक्षा 2023-24 के माध्यम के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है. आदेश के अनुसार, नियुक्त सभी नव चयनित डिप्टी कलेक्टरों को 6 फरवरी तक ज्वाइनिंग देना अनिवार्य होगा. 9 फरवरी से भोपाल की प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग शुरू होगी.

9 फरवरी से शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम
ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 फरवरी से भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टरों का प्रशिक्षण शुरू होगा. नए डिप्टी कलेक्टरों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशासनिक कार्यप्रणाली, राजस्व व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और शासन से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. 

लागू होगी अंशदान पेंशन योजना
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए अंशदान पेंशन योजना लागू होगी. परीवीक्षाधीन अधिकारी 6 फरवरी 2026 तक कार्यभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी से प्रारंभ होने वाले संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने एक दिन पहले प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे. यह प्रशिक्षण सबसे लिए अनिवार्य होगा. इसके बाद जो विभागीय परीक्षा होगी, उसमें पास होना जरूरी होगा. जाति प्रमाण पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे. अगर कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जाएगी. 

इन्हें किया पदस्थ
अजीत कुमार मिश्रा, भुवनेश चौहान, यशपाल स्वर्णकार, अभिषेक जैन, अनुराग गुर्जर, प्रिया अग्रवाल, अर्पिता राय, सूरज सिंह, कल्पेश सिंघाई, अदिति जैन, अंकित उक्के, मोना दांगी, आरुषि गुप्ता,नरेंद्र सिंह मेवाडा, अक्षांश श्रीवास्तव, पंकज परमार, सिद्धार्थ मेहता, रानी अहिरवार, रश्मि कुशरे, सीमा बडोले, कृष्णपाल सिंह बघेल, शीतल ठाकुर, सोनाली डाबर, देवांशु शिवहरे, ऋषभ अवस्थी, शुभम, हर्षिता दवे, रुचि जाट, नम्रता जैन, गिर्राज परिहार, स्वर्णा दीवान, विक्रमदेव सरयाम, शिवानी सिरमाचे और जतिन कुमार ठाकुर.

