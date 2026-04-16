MP के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने DA में की 5% की बढ़ोतरी, अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी

Madhya Pradesh DA Hike Increase: मध्य प्रदेश में छठे वेतनमान का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इस फैसले से पूरे राज्य भर के लगभग 40,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है.

अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी

कर्मचारियों को बढ़ी हुई भत्तों का वास्तविक लाभ उनकी अप्रैल की सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार ने न केवल भविष्य की सैलरी के संबंध में बल्कि पिछले बकाया यानी एरियर के भुगतान के संबंध में भी स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं. कर्मचारियों को उनका एरियर छह किस्तों में मिलेगा.

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रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा एकमुश्त भुगतान

सबसे बड़ी राहत रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए है. सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पेंशनभोगियों यानी रिटायर हुए कर्मचारियों का जो बकाया है उसका भुगतान किस्तों में न करके एकमुश्त (एक ही बार में) किया जाएगा. यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में समानता की मांग कर रहे थे. इस बढ़ोतरी के बाद छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का वेतन अब महंगाई के मौजूदा स्तरों के ज्यादा करीब होगा.

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