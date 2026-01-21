Advertisement
किसानों के लिए खास होगा 2026, जानें क्या करने जा रही मध्य प्रदेश सरकार? CM मोहन यादव ने बताया पूरा प्लान

MP News-देशभर में मध्यप्रदेश की पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में होती है. मध्यप्रदेश में किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं. फरवरी में प्रदेश में बजट पेश होने वाला है, माना जा रहा है कि प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल सकती है. जी मीडिया को दिए इंटरव्यू में सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए सरकार के मेगा प्लान पर चर्चा की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:23 PM IST
Big Announcement For Farmers-मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहां के मेहनतकश किसान हैं. प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. मध्यप्रदेश सरकार 2026 में किसानों को कई सौगात दे सकती है. सरकार 2026 को न केवल एक उत्सव के रूप में मना रही है, बल्कि इसे एक ऐसे मिशन में बदल रही है जहां किसान समृद्ध बने. फरवरी में मध्यप्रदेश का आगामी बजट पेश होने वाला है. आगामी बजट में राज्य सरकार किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल सकती है. जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं की किस्मत बदल सकती है. जी मीडिया से बातचीत में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को 2026 में सौगातें देने की बात कही है. उन्होंने बताया कि सरकार बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास ऐलान करने वाली है. 

किसानों को लेकर सरकार का क्या है प्लान
सीएम मोहन यादव ने बातचीत के लिए दौरान सवाल किया गया कि किसानों को लेकर मोहन यादव सरकार क्या करने जा रही है. इस पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 5 साल के टेनर को चार हिस्सों में बांटा है. सरकार ने 2024 में महिलाओं के विकास के लिए काम किया. 2025 में रोजगार पर काम किया, जिसमें युवाओं और गरीबों का ध्यान रखा गया. 2026 हमनें किसानों के हित में काम करने का फैसला लिया है. 

सरकार ने बनाई कार्ययोजना
उन्होंने कहा कि किसान आधारित केवल कृषि नहीं, किसान की प्रगति से जुड़े सारे विभागों को साथ लेकर कार्ययोजना बनाई है. जिसमें उद्यानी, फदोद्यान की योजना, कॉर्पोरेटिव, पशु-पालन, मत्स्य पालन, कृषि से जुड़ी सभी प्रकार की इंडस्ट्री शामिल हैं. प्रदेश में दुग्ध उत्पादन अभी 9 प्रतिशत है, जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. सभी विभागों को साथ लेकर समग्र रूप से राज्य में एक साल तक अलग-अलग प्रकार से काम किया जाएगा. 

15 से ज्यादा विभाग करेंगे काम
बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार  2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' बनाने का ऐलान कर चुकी है. इसके अंतर्गत समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए  इस साल 15 से ज्‍यादा विभाग करेंगे मिशन मोड में काम करेंगे. कृषि विभाग समेत 15 से ज्यादा विभाग इसके लिए संयुक्त तरीके से काम करेंगे. इसमें कृषि एवं किसान कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, वन, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति, मंडी बोर्ड, बीज निगम, एमपी एग्रो, दुग्ध संघ और आजीविका मिशन जैसी संस्थाएं समन्वित रूप से काम करेंगी.

बजट में क्या हो सकता है ऐलान
फरवरी में पेश होने वाले बजट में प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़े एलान हो सकते हैं. माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है. वहीं शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है. साथ ही क्लस्टर आधारित फसलें जैसे केला, संतरा, लहसुन के लिए हर जिले में नए कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए बड़ा फंड आवंटित हो सकता है. हालांकि इन घोषणाओं को लेकर अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो सकी है.

