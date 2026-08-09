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शिक्षिकों की तरह अब छात्रों की भी लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, MP के स्कूलों में नई व्यवस्था लागू, कम उपस्थिति पर शिक्षा विभाग सख्त

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के बाद छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की जाएगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. नई व्यवस्था एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जरिए लागू की जाएगी.

Written ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:00 PM IST
शिक्षिकों की तरह अब छात्रों की भी लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, MP के स्कूलों में नई व्यवस्था लागू, कम उपस्थिति पर शिक्षा विभाग सख्त
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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