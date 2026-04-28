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मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा UCC, सरकार ने कमेटी का किया गठन, 60 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट

MP News-मध्यप्रदेश सरकार ने यूसीसी को लेकर कमेटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. कमेटी 60 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जस्टिस देसाी ने उत्तरखांड में यूसीसी ड्राफ्ट करन वाली समिति को लीड किया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:22 AM IST
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मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा UCC, सरकार ने कमेटी का किया गठन, 60 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट

Madhya Pradesh UCC Committee-उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं. राज्य में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सोमवार को प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है. इस कमेटी की कमान सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को सौंपी गई है. कमेटी 60 में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. 

जस्टिम रंजना देसाई को कमान
सरकार ने इस समिति की अध्यक्षता का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई को सौंपा है. गोरतलब है कि जस्टिस रंजना देसाई ने ही उत्तराखंड में यूसीसी का सफल ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था.उनके अनुभव को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी है. इस समिति को अपना विस्तृत अध्ययन पूरा कर ड्राफ्ट बिल तैयार करने लिए 60 दिन का समय दिया गया है. 

समिति में कौन-कौन है शामिल?
इस 6 सदस्यीय समिति में कानून, प्रशासन और शिक्षा जगत के दिग्गजों को शामिल किया गया है....

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  1. न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई (रिटायर्ड जज, SC) – अध्यक्ष
  2. शत्रुघ्न सिंह (रिटायर्ड IAS) – सदस्य
  3. अनूप नायर (कानूनविद) – सदस्य
  4. गोपाल शर्मा (शिक्षाविद) – सदस्य
  5. बुधपाल सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता) – सदस्य
  6. अजय कटेसरिया (अपर सचिव, सामान्य प्रशासन) – सचिव

इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
यह समिति विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे निजी कानूनों का गहराई से अध्ययन करेगी. समान कानूनी ढांचा, महिला व बाल अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप जैसे कुछ विशेष बिंदु शामिल किए गए हैं. इसमें आम जनता, धार्मिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी.

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC)?
यूसीसी का सीधा अर्थ है-सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून. वर्तमान में अलग-अलग धर्मों के अपने निजी कानून, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हैं. यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में पूरे प्रदेश में धर्म निरपेक्ष रूप से एक ही कानूनी लागू होगा.

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