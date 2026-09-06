/MP में आएगा हजारों करोड़ का निवेश, दुबई में CM मोहन यादव करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से संवाद, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश की सूरत बदल जाएगी. यहां रोजगार-निवेश और पर्यटन की वो धारा बहेगी, जो राज्य की तकदीर ही बदल देगी. प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश आने की संभावना है, जो मध्यप्रदेश को बाकी राज्यों से काफी आगे कर देगा. दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6-9 सितंबर के बीच दुबई प्रवास पर रहेंगे. वे वैश्विक आयोजन 'एआईएम कांग्रेस-2026' (Annual Investment Meeting) में न केवल सहभागिता करेंगे, बल्कि 'इन्वेस्ट एमपी-2026' में निवेश संवाद भी करेंगे. निवेश का यह महाकुंभ मध्यप्रदेश की दृष्टि के काफी अहम है. यह राज्य में न केवल निवेश के द्वार खोलेगा, बल्कि रोजगार और पर्यटन को भी गति प्रदान करेगा। इस सम्मेलन के परिणाम मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे. इससे प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव का निवेश-रोजगार का संकल्प भी पूरा होता दिखाई देगा. इस सम्मेलन में दुनिया के वे निवेशक शामिल होते हैं, जो किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं.