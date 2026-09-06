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MP में आएगा हजारों करोड़ का निवेश, दुबई में CM मोहन यादव करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से संवाद, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई दौरे से मध्य प्रदेश में बड़े निवेश की उम्मीद है. एआईएम कांग्रेस-2026 और इन्वेस्ट एमपी-2026 में सीएम निवेशकों से संवाद करेंगे. इस दौरान प्रदेश में रोजगार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को गति देने पर फोकस रहेगा.

Written ByZee News DeskEdited ByPooja
Published: Sep 06, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:52 PM IST
MP में आएगा हजारों करोड़ का निवेश, दुबई में CM मोहन यादव करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से संवाद, रोजगार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

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