/संगठन विस्तार की ओर MP महिला कांग्रेस, ग्वालियर समेत 24 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति; देखें किसे कहां मिली जिम्मेदारी?

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मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने 24 जिलों के लिए महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की सूची जारी की है. ग्वालियर, जबलपुर, सतना और कटनी समेत कई जिलों में नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इन नियुक्तियों का मकसद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है. उम्मीद है कि नई टीम आने वाली राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देगी. पार्टी ने इसे संगठन के विस्तार और महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है.
संगठन विस्तार की ओर MP महिला कांग्रेस
दरअसल, दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं. नए ज़िला अध्यक्षों को संगठन का विस्तार करने महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करने और पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को हर गांव तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी. आने वाली राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है. महिला कांग्रेस लंबे समय से राज्य में अपने संगठन को मज़बूत करने के लिए काम कर रही है. इन नई नियुक्तियों से पार्टी को महिला कार्यकर्ताओं की ज़्यादा सक्रिय भागीदारी और संगठन में नई ऊर्जा के संचार की उम्मीद है.
ग्वालियर समेत 24 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति
इस लिस्ट में 24 जिलों में नई नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें ग्वालियर से ज्योति सिंह, जबलपुर से प्रियंका सोनी और सागर से डॉ. किरणलता सोनी शामिल हैं. नीचे देखें कि किसे और कहां जिम्मेदारी सौंपी गई है...
कांग्रेस का मानना है कि दतिया उपचुनाव में मिली जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है. इस सकारात्मक माहौल का लाभ उठाते हुए, पार्टी अब जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक अपनी महिला इकाई को मजबूत करने की रणनीति पर सक्रियता से काम कर रही है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, राज्य के अन्य जिलों में भी महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्द ही की जा सकती है.
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