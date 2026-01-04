Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063290
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

100KM उड़ान, 6 घंटे निगरानी...देश में पहली बार MP पुलिस को मिलेंगे हाईटेक ड्रोन, अब आसमान से रखी जाएगी अपराधियों पर नज़र

MP News: प्रदेश में पहली बार पुलिस की अपनी ड्रोन विंग बनाई जाएगी, जिसमें हाईटेक फिक्स्ड विंग ड्रोन शामिल होंगे. ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक उड़ान भरने और 6 घंटे तक लगातार निगरानी करने में सक्षम होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Bhopal News: मध्य प्रदेश पुलिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाकर स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. पुलिस विभाग अब अपना खुद का 'ड्रोन विंग' बनाने की तैयारी कर रहा है, जो देश में किसी भी राज्य पुलिस फोर्स द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है. इस विंग की सबसे खास बात 'फिक्स्ड-विंग ड्रोन' का इस्तेमाल है. ये ड्रोन आम ड्रोन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो एक ही उड़ान में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं और छह घंटे तक लगातार हवाई निगरानी कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश पुलिस की बड़ी तैयारी
दरअसल, मध्य प्रदेश पुलिस देश की पहली पुलिस फोर्स बनने जा रही है जिसके पास अपना खुद का 'ड्रोन विंग' होगा. इसमें पुलिस बेड़े में मॉडर्न 'फिक्स्ड-विंग ड्रोन' शामिल किए जाएंगे, जो लगातार छह घंटे तक उड़ सकते हैं और 100 किलोमीटर के दायरे में किसी इलाके की निगरानी कर सकते हैं. इस पहल के लिए पूरे राज्य में सात ड्रोन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें इंदौर को नोडल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है. पचास पुलिस अधिकारियों को ड्रोन पायलट के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी.

इंदौर बनेगा ड्रोन ट्रेनिंग का नोडल सेंटर
ये हाई-टेक ड्रोन एक बार में लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ने और लगभग 6 घंटे तक लगातार निगरानी करने में सक्षम होंगे. ड्रोन से लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी. इंदौर को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए नोडल सेंटर बनाया जाएगा, जहां ड्रोन पायलट और टेक्निकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सात ड्रोन सेंटर बनाए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

 50 पुलिसकर्मियों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग
इस योजना के तहत 50 पुलिसकर्मियों को स्पेशलाइज्ड ड्रोन ऑपरेशन ट्रेनिंग दी जाएगी. इन ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर पेट्रोलिंग, क्राइम सर्विलांस, नक्सल प्रभावित इलाकों की निगरानी, ​​भीड़ कंट्रोल और VIP मूवमेंट के दौरान सुरक्षा के लिए किया जाएगा. इससे पुलिस की रिस्पॉन्स क्षमता बढ़ेगी और राज्य में कानून-व्यवस्था ज़्यादा असरदार बनेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

AICC
टीएस सिंहदेव को सौंपी दक्षिण की कमान, संभालेंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी का मोर्चा...
Abujhmad News
अबूझमाड़ का अनसुलझा रहस्य: भीषण गर्मी में भी नहीं घटता इस झरने का पानी, जानिए क्यों
bhopal news
शराब पीने से रोका तो बदमाशों का तांडव, महिला का सिर फोड़ा, युवक की तोड़ी पसलियां
vidisha news
छेड़छाड़ का विरोध करने पर सजा-ए-मौत, खुलेआम बदमाशों ने चाकुओं से गोदा...
indore news
इंदौर में दूषित पानी ने फिर बढ़ाई टेंशन,16 मौत के बाद एक ही दिन में मिले 65 नए मरीज
bhopal news
इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 138 पॉइंट पर पानी लीकेज दुरुस्त...
sagar news
6 महीने से नहीं मिली सैलरी, हड़ताल की राह पर सफाईकर्मी; इस दिन बंद रहेगा काम
MP farmers
एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी! इजराइल, ब्राजील जैसे विकसित देशों में भेजेगी सरकार
Pandit Pradeep Mishra
कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा ने भगवान शिव से की RSS की तुलना, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल
ujjain news
न कोर्ट-कचहरी...न सीएम हेल्पलाइन, न्याय के लिए शनि देव के दरबार पहुंचा किसान