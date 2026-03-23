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UPSC में MP का जलवा, UP-बिहार के बाद चौथा राज्य, इस बार बने 61 अधिकारी, 16 हैं खास

MP Performance in UPSC: संघ लोकसेवा आयोग यानि यूपीएससी के रिजल्ट में इस बार मध्य प्रदेश का जलवा रहा है. एमपी से 61 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. जो अब तक ऑलटाइम हाई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:37 AM IST
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UPSC में MP का शानदार प्रदर्शन
UPSC में MP का शानदार प्रदर्शन

UPSC Exams: संघ लोकसेवा आयोग के ताजा नतीजों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन इस बार बेहद शानदार रहा है. देशभर में 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. जिनमें से 61 अभ्यर्थी के हैं. जो एमपी का अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन है. खास बात यह है कि इन 61 अधिकारियों में 16 छात्र सरकारी कॉलेजों से पढ़े हुए हैं. जो एमपी के शिक्षा स्तर में सुधार की कहानी भी कहता नजर आ रहा है. एमपी के इन सभी चयनित अभ्यर्थियों से सोमवार को सीएम मोहन यादव भी संवाद करने वाले हैं. मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का प्रदर्शन साल दर साल सुधरता जा रहा है. 

तीन साल में ऊपर आया मध्य प्रदेश

संघ लोकसेवा आयोग के नतीजों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन पिछले तीन सालों में सबसे तेजी से सुधरा है. तीन सालों में हर साल एमपी के अभ्यर्थी लगातार ऊपर आए हैं. 2023 में 29 सिलेक्शन, 2024 में यह संख्या बढ़कर 53 पर पहुंच गई थी. वहीं अब 2026 के नतीजों में यह संख्या 61 हो गई है. यानि तीन साल में दोगुना चयन हो गया है. खास बात यह है कि यूपीएससी की टॉप रैंकर्स में भी मध्य प्रदेश मजबूती से ऊपर आया है. इस बार एमपी के ईशान भटनागर ने पांचवां और प्रक्षाल सेक्रेटरी ने 8वां स्थान हासिल किया है. इस बार मध्य प्रदेश यूपी और बिहार के बाद यूपीएससी में चौथा राज्य बना है. 

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देश के टॉप पांच राज्य 

  • उत्तर प्रदेश से 150 अभ्यर्थी चयनित 
  • राजस्थान से 90 अभ्यर्थी चयनित
  • बिहार से 75 अभ्यर्थी चयनित
  • मध्य प्रदेश से 61 अभ्यर्थी चयनित
  • महाराष्ट्र से 55 से 60 अभ्यर्थी सिलेक्शन 

इस बार मध्य प्रदेश की लड़कियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा है. इंदौर की अनन्या शर्मा को देशभर में 13वीं रैंक मिली है. जबकि खंडवा की रूपल जायसवाल को 43वीं रैंक, इंदौर की दीपा चौरसिया को 44वीं रैंक, रीवा की समीक्षा द्विवेदी को 56वीं रैंक और नरसिंहपुर की दीक्षा पाटकर को 88वीं रैंक यूपीएसएसी के नतीजों में मिली है. मध्य प्रदेश की लड़कियां भी यूपीएसएसी की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. 

सीएम मोहन यादव करेंगे संवाद

सीएम मोहन यादव यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे. कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जिसमें फाइनल ईयर के छात्रों को भी शामिल किया गया है.

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