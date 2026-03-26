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MP School Holiday Calendar 2026-27: मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी; जानें कब शुरू होंगी गर्मियों की छुट्टियां और कब बंद रहेंगे स्कूल

MP News-मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इस बार छात्रों को गर्मियों में लंबा ब्रेक मिलेगा. इसके साथ ही साल अन्य छुट्टियां भी छात्रों को अच्छी संख्या में मिलने वाली हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:13 AM IST
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MP School Holiday Calendar 2026-27: मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया शेड्यूल जारी; जानें कब शुरू होंगी गर्मियों की छुट्टियां और कब बंद रहेंगे स्कूल

MP Student Summer Vacation-मध्यप्रदेश में स्कूली छात्रों और अभिभावकों के लिए काम की खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है. वल्लभ भवन से जारी इस आदेश के बाद अब छात्र और अभिभावक अपनी छुट्टियों की प्लानिंग पहले से ही कर सकेंगे. इस बार भी गर्मियों में बच्चों को लंबी ब्रेक मिलने वाला है. 

डेढ़ महीने का समर वेकेशन
आदेश के अनुसार, इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा. यानी करीब डेढ़ महीने तक स्कूल बंद रहने वाले हैं. लेकिन शिक्षकों के लिए इतना अवकाश नहीं है. शिक्षकों के लिए यह अवकाश 31 मई तक ही सीमित रहेगा और जून के पहले पखवाड़े में उन्हें वापस स्कूल में अपनी उपस्थिति देनी होगी. 

त्योहारों की छुट्टियां हुईं जारी
त्योहारों की छुट्टियों में भी छात्रों को अच्छी-खासी राहत दी गई है. दशहरा अवकाश 19 से 21 अक्टूबर तक तीन दिन का रहेगा, जबकि दीपावली पर 6 से 10 नवंबर तक पांच दिनों की छुट्टी मिलेगा. इसके साथ ही सर्दियों में छात्रों को 31 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक अवकाश दिया गया है. 

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सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू
इस आदेश को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया जाएगा. उप सचिव प्रमोद सिंह के हस्ताक्षर से जारी निर्देश कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को भेज दिए गए हैं. छुट्टियों का कैलेंडर जारी होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर है, साथ ही अभिभावकों में बच्चों की छुट्टियों को लेकर उत्साह है. 

1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू
शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल से प्रवेशोत्सव अभियान शुरू करेगी. इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है.प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी विद्यार्थियों को किताबें, सिलेबस और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा दी जाएं.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 5 नए स्थायी जज, इन नामों पर लगी मुहर, जल्द होगा शपथ ग्रहण

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