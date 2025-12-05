MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां, यहां जानें पूरी डिटेल

Holiday Schedule For MP Schools: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही छात्रों में छुट्टियों को लेकर उत्साह और इंतजार दोनों बढ़ जाता है. इस महीने में क्रिसमस के साथ-साथ शीतकालीन अवकाश भी दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों और अभिभावकों के लिए यह महीना काफी खास माना जाता है. मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिसंबर 2025 के दौरान किन-किन तारीखों को अवकाश रहेगा, इसका अनुमान शैक्षणिक कैलेंडर आधार पर लगाया जा रहा है.

हालांकि दिसंबर में क्रिसमस का एक निश्चित सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की सबसे अधिक नजर उस लंबी शीतकालीन छुट्टी (Winter Vacation) पर रहती है, जो कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य सरकार या अलग-अलग स्कूल बोर्ड (जैसे CBSE और केंद्रीय विद्यालय) अपने कैलेंडर के अनुरूप घोषित करते हैं.

दिसंबर 2025 के संभावित छुट्टियां

इस महीने की सबसे प्रमुख छुट्टी वार्षिक सर्दियों की छुट्टी होती है, जो आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है और नए साल तक चलती है. मध्यप्रदेश में स्कूल 23 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक बंद रहेंगे. यह आदेश प्रदेशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए है.

10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले रहेंगे स्कूल

दिसंबर में परीक्षा तैयारी बेहद महत्वपूर्ण रहती है. कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए MPSOS परीक्षाएं पूरे महीने आयोजित की जाती हैं, जो आमतौर पर 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच चलती हैं. इन परीक्षाओं के कारण जिन छात्रों का परीक्षा में पंजीकरण है, उनके लिए स्कूल निर्धारित तिथियों पर खुले रहेंगे.

मध्य प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल

मध्य प्रदेश में शीतकालीन अवकाश आम तौर पर 10 से 12 दिनों का होता है. यह अवकाश क्रिसमस से लेकर नए साल की शुरुआत तक की अवधि को कवर करता है.

अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी

25 दिसंबर क्रिसमस डे पर राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य अवकाश रहता है. यह तारीख हर साल निश्चित होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता.

