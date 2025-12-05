Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3029595
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां, यहां जानें पूरी डिटेल

MP School Holiday: दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है. अब छात्रों को छुट्टियों का बेसबसी से इंतजार है. दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के स्कूलों में नेशनल और रीजनल छुट्टियों की पूरी जानकारी देखें के लिए पूरी खबर पढ़ें. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां, यहां जानें पूरी डिटेल

Holiday Schedule For MP Schools:  दिसंबर की शुरुआत के साथ ही छात्रों में छुट्टियों को लेकर उत्साह और इंतजार दोनों बढ़ जाता है. इस महीने में क्रिसमस के साथ-साथ शीतकालीन अवकाश भी दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों और अभिभावकों के लिए यह महीना काफी खास माना जाता है. मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिसंबर 2025 के दौरान किन-किन तारीखों को अवकाश रहेगा, इसका अनुमान शैक्षणिक कैलेंडर आधार पर लगाया जा रहा है.

हालांकि दिसंबर में क्रिसमस का एक निश्चित सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की सबसे अधिक नजर उस लंबी शीतकालीन छुट्टी (Winter Vacation) पर रहती है, जो कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य सरकार या अलग-अलग स्कूल बोर्ड (जैसे CBSE और केंद्रीय विद्यालय) अपने कैलेंडर के अनुरूप घोषित करते हैं.

दिसंबर 2025 के संभावित छुट्टियां

Add Zee News as a Preferred Source

इस महीने की सबसे प्रमुख छुट्टी वार्षिक सर्दियों की छुट्टी होती है, जो आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है और नए साल तक चलती है. मध्यप्रदेश में स्कूल 23 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक बंद रहेंगे. यह आदेश प्रदेशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए है.   

 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले रहेंगे स्कूल 

दिसंबर में परीक्षा तैयारी बेहद महत्वपूर्ण रहती है. कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए MPSOS परीक्षाएं पूरे महीने आयोजित की जाती हैं, जो आमतौर पर 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच चलती हैं. इन परीक्षाओं के कारण जिन छात्रों का परीक्षा में पंजीकरण है, उनके लिए स्कूल निर्धारित तिथियों पर खुले रहेंगे.

मध्य प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल

मध्य प्रदेश में शीतकालीन अवकाश आम तौर पर 10 से 12 दिनों का होता है. यह अवकाश क्रिसमस से लेकर नए साल की शुरुआत तक की अवधि को कवर करता है.

अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी

25 दिसंबर क्रिसमस डे पर राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य अवकाश रहता है. यह तारीख हर साल निश्चित होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता.

ये भी पढ़ें : भोपाल को मिलेगा एक और रेलवे स्टेशन, अब इतनी हो जाएगी संख्या, दो ट्रेनें भी फाइनल

 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

school holidays DecemberMadhya PradeshHoliday List

Trending news

school holidays December
MP में दिसंबर महीने में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल: जानें कब-कब पड़ेगी छुट्टियां...
muder cas
पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी, हंसिया मारकर बड़े भाई की हत्या...
ujjain news
महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ा बदलाव: नई एजेंसी संभालेगी जिम्मेदारी...
mp news
जिस प्रेमिका को कभी देखा नहीं, उसने ही शादी के नाम पर की ठगी, सुन पुलिस भी हुई हैरान
mp news
साहब के पावर का है घमंड! खाद के लिए खड़ी महिलाओं के साथ की अभद्रता, वीडियो वायरल
MP Crime News
भोपाल में बैड टच करते रंगे हाथ पकड़ाया युवक, 5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया
mp news
सीधी में प्रेमी निकला दरिंदा, नाबालिग प्रेमिका अपने ही दोस्तों से कराया गैंगरेप
mp news
सिवनी में स्कूल में बच्चों से लगवाए 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, प्रिंसिपल पर गिरी गाज
mp news
MP विधानसभा परिसर में सेंधमारी, सत्र चलते रहा, चोरों ने काट डाले चंदन के पेड़
mp news
'नाम नहीं जुड़ा तो राशन-पानी बंद', SIR को लेकर MP के मंत्री का विवादित बयान,मचा बवाल