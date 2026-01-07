बर्फीली हवा, कंबल में दुबके लोग, राहत की उम्मीद नहीं... आखिर मध्य प्रदेश में इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड?

Madhya Pradesh Coldwave Alert: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल... बुधवार (7 जनवरी) को एक और ठंडी सुबह हुई, रात में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया. बर्फीली हवाओं के कारण लोग सुबह देर तक कंबल में दुबके रहे. घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. विजिबिलिटी खतरनाक स्तर तक गिर गई और बाहर निकलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में किसी राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है, क्योंकि अगले तीन दिनों तक भोपाल समेत मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों में घना कोहरा और भीषण शीतलहर जारी रहने की संभावना है.

भोपाल में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड?

मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले तो ऐसे हैं, जहां घना कोहरा छाया हुआ है और कोल्ड वेव ने भारी मुसीबत बढ़ा दी है. लेकिन, इस बार भोपाल में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है और जनवरी की सर्दी ने बीते 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भोपाल में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम 18.4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी समेत कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रही. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी. इसके साथ ही कुछ हिस्सों में तापमान और कम हो सकता है. इसके साथ ही ठंड कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ दिनों में, खासकर सुबह के समय, कोहरा और ठंड बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार (8 जनवरी) को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में कोहरा छाए रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें- इंदौर में आखिर इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड? टूट रहा वर्षों का रिकॉर्ड, जान लीजिए इसके पीछे की वजह

कई जिलों में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां

कड़ाके की ठंड का प्रकोप आने वाले कुछ दिन इसी तरह बने रहने की आशंका है, जिसे देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और कुछ जिलों में स्कूलों को देर से खोलने के निर्देश दिए गए हैं. इंदौर, रायसेन-नर्मदापुरम, ग्वालियर सहित कई जिलों में आज भी स्कूलों की छुट्टी है. भोपाल, धार, सीहोर, अनूपपुर, बड़वानी, मुरैना और खरगोन में स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुल रहे हैं. तेज ठंड के असर के चलते बच्चों को राहत देने को लेकर यह व्यवस्था बनाई गई है.

आखिर एमपी में इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड?

मध्य प्रदेश में इतनी ठंड पड़ने की वजह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं. इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी ठंड की लहर में बड़ा योगदान दे रहे हैं. जेट स्ट्रीम यानी जमीन से 12.6 किलोमीटर ऊपर चलने वाली तेज हवा की स्पीड भी काफी बढ़ गई है, जिससे मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में हवा बर्फीली हो गई है और इस वजह से लोगों को कंपकंपी वाली ठंड का अहसास हो रहा है.