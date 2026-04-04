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10 अप्रैल से ही तुलेगा किसानों का गेहूं! अब बारदाने का संकट हुआ खत्म, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

MP News-मध्यप्रदेश में 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुर संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी. समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन से पहले बारदाने की समस्या का निराकरण कर लिया गया है. अब किसानों से गेहूं का उपार्जन निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:53 AM IST
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10 अप्रैल से ही तुलेगा किसानों का गेहूं! अब बारदाने का संकट हुआ खत्म, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Madhya Pradesh wheat procurement News-मध्यप्रदेश के किसानों के राहत भरी खबर है. गेहू्ं का ऊपार्जन अब तय तारीख से शुरू हो सकता है. 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी शुरू होगी, वहीं अन्य संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन शुरू होगा. समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन से पहले बारदाने की उपलब्धता में आ रही कठिनाई का निराकरण कर लिया गया है. अब समय से किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक सकेगा. 

केंद्र ने जारी की जूट की गठाने
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 50 हजार जूट की गठाने का अतिरिक्त आवंटन जारी किया है. वहीं गेहूं उपार्जन के लिए HDP/PP बैग एंव एक भर्ती जूट के बारदान का इस्तेमाल करने की अनुमति भी राज्य सरकार को केंद्र ने दी है. प्रदेश में किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक सके इसके लिए केंद्र सरकार सहयोग कर रही है. गेहूं उपार्जन के लिए बारदानों की उपलब्धता और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार समीक्षा कर राज्य सरकार का सहयोग कर रही है. 

उपार्जन से पहले होगी बारदानों की व्यवस्था
प्रदेश में लाखों टन गेहूं का उपार्जन होना है. प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जरुरी बारदानों की व्यवस्था की जा रही है, जो तुलाई शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएगी. अन्नदाताओं से गेहूं का उपार्जन निर्धारित किए गए समय में किया जाएगा. 

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भण्डारण क्षमता होगी उपलब्ध
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च और अप्रैल का एक साथ और मई और जून महीने का खाद्यान्न वितरण योजना के पात्र परिवारों को किया जाएगा. वितरण के चलते लगभग 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रिक्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो सकेगी. 

प्रदेश में भण्डारण क्षमता कितनी है?
मध्यप्रदेश की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा कवर्ड भण्डारण क्षमता यहां उपलब्ध है. मध्यप्रदेश में कवर्ड भण्डारण क्षमता लगभग 400 लाख मीट्रिक टन क्षमता उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में लगभग 103 लाख मीट्रिक टन क्षमता उपलब्ध है. इस साल प्रदेश सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है.

यह भी पढ़ें-MP में क्यों बदल गई गेहूं खरीदी की तारीख? सरकार ने इस वजह से टाल दिया गेहूं उपार्जन

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