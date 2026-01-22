Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अच्छी बारिश से धान का बंपर उत्पादन, MP में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड, 51.75 लाख मीट्रिक टन तक हुई खरीदी

Record Paddy Procurement : मध्यप्रदेश में अच्छी बारिश के कारण इस वर्ष धान का बंपर उत्पादन हुआ है. इसका असर सरकारी  खरीदी पर भी देखा है. 2025-26 में सरकार ने  51 लाख 75 हजार मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है. यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है, जिससे किसानों को बड़ी राहत और लाभ मिला है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:02 AM IST
Record Paddy Procurement In MP : मध्यप्रदेश में इस साल अच्छी बारिश का सीधा फायदा धान की खेती को मिला है. पर्याप्त बारिश होने के कारण राज्य में धान का बंपर उत्पादन हुआ है. मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में धान की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है. 20 जनवरी को समाप्त हुई खरीदी प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने 51 लाख 75 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो अब तक की सबसे अधिक है.

आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले प्रदेश में धान की सर्वाधिक खरीदी साल 2022-23 में 46 लाख मीट्रिक टन रही थी, जबकि पिछले वर्ष 43 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ था. इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुई खरीदी को किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

2369 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गई खरीदी

खरीदी के अंतिम दिन तक राज्य नें धान उपार्जन का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 8 लाख 22 हजार मीट्रिक टन अधिक दर्ज किया गया है. इस सीजन में सरकार ने 7 लाख 62 हजार 629 किसानों से कुल  51 लाख 75 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है. सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसपर किसानों को उपज का भुगतान किया गया है. 

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, किसानों को अब तक 9485 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है. 859,822 किसानों ने अपनी धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, और पूरे जिलों में 1436 खरीद केंद्र बनाए गए थे. खरीदे गए धान का 84 प्रतिशत, यानी 4,355,879 मीट्रिक टन, पहले ही ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है.

बाजार में बासमती चावल के दाम गिरे
इस सीजन में प्रदेश में मानसून अनुकूल रहा, जिसका सीधी असर धान की खेती पर पड़ा है. इसके साथ ही लगातार धान का रकबा भी बढ़का गया, बीते दो वर्षों से राज्य की मंडियों में बासमती चावल के दाम नीचे रहे हैं, जिसके चलते किसानों का रुझान सामान्य धान की किस्मों की ओर बढ़ा है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में बासमती धान के दाम 4500 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई. 

 

