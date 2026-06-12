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'दूध और दही' में MP बनेगा नंबर वन! PM मोदी और CM मोहन के विजन से कैसे बदल रही प्रदेश की तस्वीर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं. देश की आर्थिक-सामाजिक-कूटनीतिक दृष्टि से यह 12 वर्ष सफलतम वर्ष रहे हैं. इन वर्षों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को और अधिक गति प्रदान की, तो दूसरी तरफ मध्यप्रदेश को भी प्रगति के पथ पर आगे ले गए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 12, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:52 PM IST
'दूध और दही' में MP बनेगा नंबर वन! PM मोदी और CM मोहन के विजन से कैसे बदल रही प्रदेश की तस्वीर?

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'दूध और दही' में MP बनेगा नंबर वन! PM मोदी और CM मोहन के विजन से कैसे बदल रही प्रदेश
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