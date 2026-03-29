30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी? कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला

Mahavir Jayanti Holiday In MP: मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर जारी असमंजस अब खत्म हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर छुट्टी की तारीख स्पष्ट कर दी है. मध्यप्रदेश में 30 या 31 मार्च को कब अवकाश घोषित किया गया है. ये जानने के लिए खबर पूरी पढ़ें.
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Mahavir Jayanti Holiday In MP: मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर चल रहा संशय अब खत्म हो गया है. पहले छुट्टी की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
जारी निर्देश के अनुसार, अब प्रदेश में 30 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश रहेगा. हालांकि कलेक्टर अपने-अपने जिले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय फैसला ले सकते हैं. दरअसल 29 दिसंबर 2025 को जारी सरकारी अवकाश सूची में महावीर जयंती की छुट्टी 31 मार्च तय की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया था.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश के संबंध में जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश@JansamparkMP pic.twitter.com/rcBwForCgk
— GAD, MP (@GADdeptmp) March 29, 2026
इस मामले में सामाजिक संगठनों के ज्ञापन के बाद सरकार ने संशोधन करते हुए जिला कलेक्टरो को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को छुट्टी घोषित करने का अधिकार दे दिया है. वहीं जिन जिलों में 31 मार्च को ही महावीर जयंती मनाई जाएगी, वहां अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.
महावीर जंयती की छुट्टी पर संशय खत्म
महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी. समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ विधायकों ने भी मांग की थी कि छुट्टी की तारीख में बदलाव किया जाए. पृथ्वीपुर के विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में संशोधन का अनुरोध किया. विधायक ने कहा कि जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती इस वर्ष विशेष रूप से 30 मार्च को मनाई जाएगी. बता दें कि,
MP हाई कोर्ट ने भी इससे पहले अपनी छुट्टियों की सूची में संशोधन किया था. कोर्ट ने 30 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर छुट्टी घोषित की थी. अब, राज्य सरकार ने भी इसमें संशोधन कर दिया है. इसके अलावा इस बात का निर्णय कि छुट्टी 30 तारीख को मनाई जाएगी या 31 तारीख को स्थानीय कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है.
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