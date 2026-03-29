Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3157943
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी? कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला

Mahavir Jayanti Holiday In MP: मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर जारी असमंजस अब खत्म हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर छुट्टी की तारीख स्पष्ट कर दी है. मध्यप्रदेश में 30 या 31 मार्च को कब अवकाश घोषित किया गया है. ये जानने के लिए खबर पूरी पढ़ें.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी? कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला

Mahavir Jayanti Holiday In MP: मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर चल रहा संशय अब खत्म हो गया है. पहले छुट्टी की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

जारी निर्देश के अनुसार, अब प्रदेश में 30 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश रहेगा. हालांकि कलेक्टर अपने-अपने जिले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय  फैसला ले सकते हैं. दरअसल 29 दिसंबर 2025 को जारी सरकारी अवकाश सूची में महावीर जयंती की छुट्टी 31 मार्च तय की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया था.

इस मामले में सामाजिक संगठनों के ज्ञापन के बाद सरकार ने संशोधन करते हुए जिला कलेक्टरो को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को छुट्टी घोषित करने का अधिकार दे दिया है. वहीं जिन जिलों में 31 मार्च को ही महावीर जयंती मनाई जाएगी, वहां अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

महावीर जंयती की छुट्टी पर संशय खत्म
महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी. समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ विधायकों ने भी मांग की थी कि छुट्टी की तारीख में बदलाव किया जाए. पृथ्वीपुर के विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में संशोधन का अनुरोध किया. विधायक ने कहा कि जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती इस वर्ष विशेष रूप से 30 मार्च को मनाई जाएगी. बता दें कि, 
MP हाई कोर्ट ने भी इससे पहले अपनी छुट्टियों की सूची में संशोधन किया था. कोर्ट ने 30 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर छुट्टी घोषित की थी. अब, राज्य सरकार ने भी इसमें संशोधन कर दिया है. इसके अलावा इस बात का निर्णय कि छुट्टी 30 तारीख को मनाई जाएगी या 31 तारीख को स्थानीय कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है.

ये भी पढ़े: MP में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोने-चांदी की चमक पड़ी फीकी, जानें 29 मार्च के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

Mahavir Jayanti 2026mahavir Jayanti holiday 2026

Trending news

Mahavir Jayanti 2026
30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी?कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला
balaghat news
आधी रात को ससुर और बहू के साथ खौफनाक हादसा, पल भर में राख हो गई कार
MP Education Department
MP में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 6 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी तलवार...
chhindwara bus accident
कांच पर चलकर बचाई थी 40 जिंदगियां, अब छिंदवाड़ा बस हादसे के 113 रक्षक होंगे सम्मानित
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, शिप्रा के घाटों पर तैनात होंगे 800 आपदा मित्र...
mp news
MP में एल्डरमैन की नियुक्ति, 123 नगर परिषदों में 4-4 सदस्य मनोनीत, CM ने दी बधाई
Chief Minister Mohan Yadav
CM ने दिया बड़ा तोहफा, इंदौर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्धाटन
bhopal news
भोपाल में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक दिन में 68 LPG जब्त
mp news
एमपी BJP का मेगा मिशन...मंत्री, विधायक और सांसद पहुंचेंगे गांवों और बस्तियों में
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: इंदौर को CM मोहन ने दी सौगात, एमपी में 4 दिनों तक बारिश का दौर, पढ़ें 29 मार्च की खबरें