30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी? कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला

Mahavir Jayanti Holiday In MP: मध्यप्रदेश में महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर चल रहा संशय अब खत्म हो गया है. पहले छुट्टी की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

जारी निर्देश के अनुसार, अब प्रदेश में 30 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश रहेगा. हालांकि कलेक्टर अपने-अपने जिले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय फैसला ले सकते हैं. दरअसल 29 दिसंबर 2025 को जारी सरकारी अवकाश सूची में महावीर जयंती की छुट्टी 31 मार्च तय की गई थी, जिसे पूरे प्रदेश में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया था.

इस मामले में सामाजिक संगठनों के ज्ञापन के बाद सरकार ने संशोधन करते हुए जिला कलेक्टरो को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 31 मार्च की जगह 30 मार्च को छुट्टी घोषित करने का अधिकार दे दिया है. वहीं जिन जिलों में 31 मार्च को ही महावीर जयंती मनाई जाएगी, वहां अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

महावीर जंयती की छुट्टी पर संशय खत्म

महावीर जयंती की छुट्टी को लेकर मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी. समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ विधायकों ने भी मांग की थी कि छुट्टी की तारीख में बदलाव किया जाए. पृथ्वीपुर के विधायक नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में संशोधन का अनुरोध किया. विधायक ने कहा कि जैन धर्म की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती इस वर्ष विशेष रूप से 30 मार्च को मनाई जाएगी. बता दें कि,

MP हाई कोर्ट ने भी इससे पहले अपनी छुट्टियों की सूची में संशोधन किया था. कोर्ट ने 30 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर छुट्टी घोषित की थी. अब, राज्य सरकार ने भी इसमें संशोधन कर दिया है. इसके अलावा इस बात का निर्णय कि छुट्टी 30 तारीख को मनाई जाएगी या 31 तारीख को स्थानीय कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है.

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