5 सेकंड में मौत से जंग...ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 4-5 बार घिसटता रहा युवक, रूह कंपा देगा वीडियो

Bhopal News: भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसका CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना 31 मार्च की रात को हुई, जब एक युवक ने भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के स्टेशन से रवाना होने के ठीक बाद, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. इस कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिर गया. महज पांच सेकंड के अंदर वह युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच चार से पांच बार घिसटा. जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हादसे का खौफनाक मंजर

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह फुटबोर्ड पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर गया. ट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म के बीच की बेहद कम जगह में फंसकर वह जोर से घिसटने लगा. वायरल CCTV फुटेज से पता चलता है कि महज पांच सेकंड के अंदर वह युवक बार-बार प्लेटफॉर्म के किनारे और ट्रेन के निचले हिस्से से टकराता रहा. वहां मौजूद यात्रियों और ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों के शोर मचाने पर ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

ट्रेन पकड़ते-पकड़ते हादसा प्लेटफॉर्म पर सावधानी ही जिंदगी बचाती है..

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इलाज के दौरान युवक की मौत

इस गंभीर दुर्घटना में युवक के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत एक रेलवे एम्बुलेंस के ज़रिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान शुक्रवार को घायल युवक की मृत्यु हो गई. उसने हमीदिया अस्पताल में शाम लगभग 5:00 बजे अंतिम सांस ली. मृतक की पहचान बिहार के मूल निवासी सिकंदर के रूप में हुई है.

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यह घटना एक बार फिर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने से जुड़े खतरों को उजागर करती है. रेलवे प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करता है कि वे ऐसी खतरनाक कोशिशों से बचें. फिर भी इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

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