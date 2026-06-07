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Bhopal Metro Pillar Collapse: राजधानी भोपाल के करोंद चौराहे के नजदीक मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान आज निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां मेट्रो का एक निर्माणाधीन पिलर अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
सड़क पर गिरा 11000 वोल्ट का तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, बिजली विभाग और संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं. सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र को घेरकर लोगों की आवाजाही सीमित की गई. राहत की बात यह रही कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
घटना के बाद बिजली सप्लाई बंद
घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग ने क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद कराई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को डायवर्ट किया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं.
अधिकारी जांच में जुटे अधिकारी
फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. प्रशासनिक अधिकारी इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि खंभा कैसे गिरा और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है. घटना के बाद स्थानीय निवासियों और वहां से गुजरने वाले लोगों में काफी नाराजगी देखी गई. उनका कहना है कि व्यस्त चौराहों पर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के काम किया जा रहा है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जानी चाहिए. इस दुर्घटना ने मेट्रो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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