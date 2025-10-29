भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर और दो मशीनें जब्त, संचालक फरार

Illegal Gas Refilling Bhopal: राजधानी भोपाल में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने अवंतिका बाई चौक स्थित माता मंदिर के पास एक रिहायशी इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 37 गैस सिलेंडर, दो गैस भरने की बड़ी मशीनें और एक एंबुलेंस वाहन जब्त किया. यह एंबुलेंस अवैध ईंधन से चल रही थी. जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर अन्य सिलेंडरों में रिफिलिंग कर रहे थे, जिससे किसी भी वक्त विस्फोट जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

गैस री-फिलिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई

दरअसल, खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि अवंतिका बाई चौक माता मंदिर के पास अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा और बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर जब्त किए. कार्रवाई के दौरान कुल 37 गैस सिलेंडर और गैस भरने में इस्तेमाल होने वाली दो बड़ी रिफिलिंग मशीनें जब्त की गईं. यह अवैध गतिविधि रिहाइशी इलाके की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी थी.

संचालन आशु मौके से फरार

छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एंबुलेंस वाहन को भी जब्त कर लिया क्योंकि उसका संचालक अवैध रूप से रिफिल किए गए ईंधन का उपयोग कर रहा था. हालांकि इस अवैध रिफिलिंग पॉइंट का मुख्य संचालक जिसकी पहचान आशु के रूप में हुई है पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार होने में सफल रहा. पुलिस ने अब फरार आरोपी आशु की तलाश तेज कर दी है.

