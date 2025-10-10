अब कोई भी कफ सिरप सुरक्षित नहीं! FDA ने लगाया बड़ा बैन, हर बोतल की होगी कड़ी स्कैनिंग

MP Cold Cough Syrup: मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य और औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. प्रदेशभर में लगातार कार्रवाई कर रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश से अब तक 243 सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं. इनमें तीन सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और री-लाइफ पहले ही असुरक्षित पाए गए हैं. इन सभी ब्रांड्स के सैंपल फेल होने के बाद राज्यभर में स्टॉक जब्द करने की कार्रवाई की गई. जिसके तहत प्रदेशभर से सिरप की 1086 बोतलें जब्त की गई हैं.

जांच में जो सैंपल फेल पाए गए हैं, उनमें डायएथिलीन ग्लायकॉल और एथिलीन ग्लायकॉल जैसे रसायन पदार्थ तय मात्रा से ज्यादा पाए गए हैं. वहीं इन रसायनों की ज्यादा मात्रा की वजह से शरीर के लिए काफी घातक होते हैं. इसके अलावा, किडनी, लीवर, ब्रेन व नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही रसायन इन दोनों सिरप कोल्ड्रिफ और रेस्पिफ्रेश जैसे सिरप में पाए गए थे. इन्हीं के सेवन से अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है.

सिरप को लेकर सख्त निर्देश

मिली जानकारी के मुताबिक, सिरप की बिक्री पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है. एफडीए की ओर से आदेश जारी किया गया है कि सिरप को ओवर-द-काउंटर (OTC) बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सभी थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स को इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है. अब हर होलसेलर को प्रति माह अधिकतम 1000 बोतलें और रिटेलर को हर महीने 50 बोतलें ही बेचने की अनुमति होगी. साथ ही राज्य औषधि प्रशासन विभाग ने उन दवाओं पर निगरानी कड़ी कर दी है जिनका नशे के रूप में दुरुपयोग हो रहा है, विशेषकर कोडीन घटक युक्त कफ सिरप को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

लगातार सैंपलिंग की जाएगी

प्रशासन ने यह भी तय किया है कि राज्य में ओरल लिक्विड दवा (सिरप) के उत्पादन और बिक्री पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके लिए एसओपी बनाकर काम किया जाएगा और लगातार सैंपलिंग की जाएगी. एफडीए की जॉइंट कंट्रोलर टीना यादव के अनुसार प्रदेश की सभी फार्मास्युटिकल कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अब हर कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बैच की सप्लाई से पहले रॉ-मैटेरियल की क्वालिटी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लैब से प्रमाणित हो.

