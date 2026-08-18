/MP में स्कूली शिक्षा सुधार के लिए बड़ा एक्शन प्लान, भवन विहीन स्कूलों को मिलेंगे अपने भवन; सोशल ऑडिट और PTM पर रहेगा जोर

- भवन विहीन विद्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार भवन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी

- विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति का नियमित आकलन किया जाएगा

- शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उसे निरंतर बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

- विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावास सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा

- अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) नियमित रूप से आयोजित की जाएगी.

- विद्यालय के पूर्व छात्रों को जोड़कर विद्यालय की सुविधाओं के विकास में सहयोग प्राप्त किया जाएगा.

- निजी विद्यालयों के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा

- सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा

- विद्यालयों में सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का सहयोग लिया जाएगा

- विद्यालय भवनों की रंगाई-पुताई, पेयजल व्यवस्था एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा

- विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ एवं उपयोगी शौचालयों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

- कक्षाओं में उपयोगी एवं बेहतर ब्लैक बोर्ड सुनिश्चित किए जाएंगे

- वर्षा सहित मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी

- विद्यालय परिसरों में अनधिकृत रूप से वीडियो निर्माण अथवा अन्य गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित की जाएगी

- मध्याह्न भोजन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी तथा कमियां पाए जाने पर उन्हें तत्काल दूर किया जाएगा.

- विद्यार्थियों की संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी.