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MP में स्कूली शिक्षा सुधार के लिए बड़ा एक्शन प्लान, भवन विहीन स्कूलों को मिलेंगे अपने भवन; सोशल ऑडिट और PTM पर रहेगा जोर

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए बैठक कर व्यापक विचार-विमर्श कर कार्ययोजना तैयार की गई है. कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से आने वाले समय में प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:38 PM IST
MP में स्कूली शिक्षा सुधार के लिए बड़ा एक्शन प्लान, भवन विहीन स्कूलों को मिलेंगे अपने भवन; सोशल ऑडिट और PTM पर रहेगा जोर

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