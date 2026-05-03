MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 IPS अधिकारियों का तबादला, 19 जिलों में SP बदले गए

MP IPS Transfer: मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने देर रात पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए. इस फेरबदल के तहत राज्य सरकार ने 62 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया. गृह विभाग द्वारा जारी इस विस्तृत सूची में ADG, DIG और SP से लेकर DCP रैंक तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसके अलावा राज्य भर के 19 जिलों में पुलिस अधीक्षकों (SPs) को भी बदल दिया गया है.

सिंगरौली SP को हटाया

लंबे समय से लंबित सूची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और DGP कैलाश मकवाना के बीच हुई चर्चा के बाद जारी की गई. सरकार ने उन ज़िलों पर विशेष ध्यान दिया है, जहां हाल ही में गंभीर अपराध या विवाद सामने आए हैं. सिंगरौली में सनसनीखेज बैंक डकैती के बाद स्थानीय SP मनीष खत्री को उनके पद से हटा दिया गया है. इसी तरह सिवनी में हाई-प्रोफाइल हवाला घोटाले के चलते SP सुनील मेहता पर भी गाज गिरी है. धार, रीवा, सागर, मुरैना, छतरपुर और भिंड जैसे प्रमुख ज़िलों में भी नए चेहरों को तैनात किया गया है.

कानून व्यवस्था पर फोकस

इस फेरबदल के जरिए सरकार ने एक साफ़ संदेश दिया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विवादित और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को हटा दिया गया है, और नए अधिकारियों को फील्ड की ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसका मकसद अपराध नियंत्रण में सुधार करना और राज्य के भीतर पुलिस बल की छवि को बेहतर बनाना है.

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इन जिलों के SP बदले

भिंड, शिवपुरी, रीवा, सागर, धार, मुरैना, छतरपुर, खंडवा, नीमच, पांढुर्ना, आगर मालवा, अनूपपुर, मऊगंज, डिंडोरी, मंदसौर, दतिया, सीहोर, सिंगरौली, दमोह और सिवनी जिलों में एसपी का तबादला किया गया है.

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